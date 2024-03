Furgone contro il guardrail: perde la vita il conducente

Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri mattina sulla A58 (Tangenziale Est Esterna), tra Paullo e Vizzolo Predabissi (Milano).

Incidente mortale ieri pomeriggio sulla Tangenziale Est Esterna di Milano nel tratto compreso fra Paullo e Vizzolo Predabissi. Un furgone della Sda Servizio Postale, per cause ancora da stabilire, ha sbandato e, dopo aver urtato un veicolo, si è schiantato contro il guardrail. Un impatto che non ha lasciato scampo al conducente, un uomo di 62 anni.

Lo staff medico del 118, giunto sul posto, non ha potuto far nulla per il 62enne, morto praticamente sul colpo dopo l’incidente. Illeso, invece, l’uomo alla guida dell’altro veicolo coinvolto. Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un uomo è morto in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 marzo, lungo la A58, nota anche come Tangenziale Est Esterna di Milano, tra Paullo e Vizzolo Predabissi. La vittima è un 62enne, di cui non sono state rese note le generalità.

Il 62enne stava percorrendo l’A58 alla guida di un furgone della Sda Servizio Postale quando, per cause ancora da stabilire, come scrivono alcune fonti locali e la redazione di Milano Today, ha perso il controllo del veicolo che, prima ha urtato un veicolo, poi si è schiantato contro il guardrail che delimita la carreggiata. Uno schianto molto violento che ha distrutto la parte anteriore del furgone.

Dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 65enne, ma era ormai troppo tardi: ai soccorritori non è rimasto altro che appurarne la morte che sarebbe sopraggiunta praticamente sul colpo. Illeso, invece, l’automobilista.

Arrivati sulla Tangenziale anche gli agenti della Polizia Stradale a cui è stato affidato il compito di effettuare i rilievi di legge in modo da determinare la dinamica del sinistro. Da chiarire anche le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo alla vittima.

Secondo incidente in poche ore

Si tratta del secondo incidente mortale nel milanese in poche ore. Ieri mattina, un uomo di 48 anni ha perso la vita a Milano dopo che lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un furgoncino. Il 48enne era stato trasportato in ospedale, ma i medici non avevano potuto far nulla per salvargli la vita.