Tragico incidente ad un incrocio: muore preparatore atletico

Un preparatore atletico di 48 anni è morto questa mattina in un drammatico incidente stradale avvenuto all’altezza di un incrocio di Milano.

Una scia di sangue infinita quella delle vittime sulle strade: stamane, l’ennesima tragedia che ha aggravato un bilancio già pesantissimo. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a Milano dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un furgone, all’altezza di un incrocio.

I soccorsi del 118, precipitatisi sul posto, hanno trasportato d’urgenza lo scooterista in ospedale, dove, però, nulla è stato possibile per salvarlo. Poco dopo il ricovero, il 48enne è morto a causa dei gravi traumi riportati nel sinistro. Si sta ora indagando per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente, compito affidato alle forze dell’ordine.

Milano, scontro scooter-furgone: morto Alessandro Brunello, aveva 48 anni

È Alessandro Brunello, preparatore atletico e campione di sollevamento pesi di 48 anni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, giovedì 7 marzo, a Milano.

Il 48enne stava viaggiando alla guida del suo scooter, Kymco People, che, come riporta la redazione de Il Giorno, si è scontrato con un furgone, condotto da un giovane di 31 anni, all’altezza dell’incrocio tra viale della Liberazione e via Melchiorre Gioia.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto lo staff medico del 118 che ha prestato le prime cure allo scooterista, finito sull’asfalto, e lo ha trasportato presso l’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Qui, i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma è stato tutto inutile: poco dopo il ricovero, Brunello è deceduto. Fatali i traumi riportati.

Non è ancora molto chiara la dinamica dell’incidente su cui stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Milano. Dai primi riscontri, sembra che l’autista del furgone abbia effettuato una manovra di svolta a sinistra, vietata in quel tratto, ma non è stato stabilito se il 48enne sia finito sull’asfalto dopo aver impattato contro il veicolo o dopo aver bruscamente frenato nel tentativo di evitare lo scontro.

Nelle prossime ore, potrebbe essere stabilito l’esame autoptico sulla salma della vittima, già a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ennesima vittima sulle strade

Solo due giorni fa, un uomo di 48 anni era rimasto vittima di un incidente stradale: il tragico sinistro si era consumato lungo la statale 115 nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento. L’auto condotta dal 48enne era rimasta coinvolta in un tamponamento a catena e schiacciata da due tir. Ferito gravemente uno dei due camionisti.