Alessandra Mastronardi felicemente sposata con Gianpaolo: ma perché finì con l’ex storico Ross McCall?

Da meno di un anno Alessandra Mastronardi è convolata a nozze con Gianpaolo, prima di lui ha avuto una lunga relazione con Ross McCall, sapete perché è finita?

La splendida attrice fa parte del mondo dello spettacolo e della recitazione da molti anni e ha sempre conquistato tutti con il suo incredibile talento e la sua favolosa bellezza. Nei panni di ‘Eva’ nell’amatissima fiction I Cesaroni fece subito breccia nel cuore dei telespettatori, ma sono moltissimi altri gli importanti ruoli interpretati in vari film e fiction nel corso della sua lunga carriera.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece è sempre stata molto riservata, Alessandra Mastronardi da quando è famosa ha sempre mantenuto la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. In passato è stata però legata sentimentalmente ad un noto attore irlandese, Ross McCall, ufficializzarono la loro relazione nel 2019 sul red carpet della 76esima edizione del Festival di Venezia.

Sui social pochi gli scatti di coppia condivisi dai due attori, sembravano però molto complici e innamorati. Nel 2020 si era parlato della possibilità che i due convolassero presto a nozze, lei aveva confermato che l’ex fidanzato le avesse fatto la proposta di matrimonio ma aveva rivelato che non sapevano ancora quando avrebbero pronunciato il fatidico si. Col tempo le cose sono cambiate e invece di diventare marito e moglie hanno deciso di dirsi addio, una notizia del tutto inaspettata per i fan che si sono chiesti a lungo cosa sia successo tra loro.

Tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall è finita per un tradimento? Cosa ha detto l’attrice

Stando ai rumors la causa della loro rottura era un misterioso ‘terzo uomo’, Alessandra Mastronardi e Ross McCall però non hanno mai rivelato io reali motivi che li hanno spinti a mettere fine alla loro storia d’amore. Stanca dei pettegolezzi e delle accuse infondate lei aveva però messo a tacere le voci del presunto tradimento con un post pubblicato su Instagram in cui diceva che per deduzione logica quando una relazione finisce la causa è un tradimento della donna. L’attrice ci aveva tenuto a precisare che la storia con l’ex fidanzato storico è finita con rispetto, senza alcun rancore e senza nessun tipo di dramma come hanno insinuato i vari giornali di gossip.

L’attrice ha poi ritrovato la felicità e l’amore con l’attuale marito Gianpaolo Sannino, si erano già incontrati in passato ma per circa quindici anni non si erano più visti, ogni tanto però si sentivano. Lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio mentre erano a cena in un ristorante a Capri, un momento davvero speciale che ha emozionato entrambi. Lo scorso luglio sono diventati marito e moglie, qualche tempo fa si era parlato di una presunta crisi, lei però aveva smentito.

Aria di crisi tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino? Le indiscrezioni sulla coppia

Da qualche giorno sono trapelate nuove voci sulla coppia, il loro rapporto potrebbe davvero essere in crisi. Alcuni dettagli social non sono passati inosservati, i fan più attenti hanno infatti notato che l’attrice ha smesso di seguire il marito sul suo profilo Instagram. Ma non è finita, ha anche rimosso le foto del loro matrimonio.

In moltissimi si stanno chiedendo cosa stia succedendo tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, la loro bellissima storia d’amore a pochi mesi dalle nozze è già giunta al capolinea? Al momento nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire le ultime indiscrezioni.