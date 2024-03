Fedez-Ferragni, il rapper sbotta: “Pensate a qualcos’altro”

Fedez-Ferragni: lui non ne vuole sapere di parlare della crisi matrimoniale e chiede alla gente di interessarsi ad altro

Non si spengono i riflettori sulla crisi coniugale dei Ferragnez. Dopo le dichiarazioni dell’influencer a “Che tempo che fa”, sappiamo che la crisi c’è davvero ed è “più forte delle altre”. Ecco allora che i fan cercano di immaginare come andranno le cose ed i giornalisti non mollano la presa sulla coppia. Tra questi c’è sicuramente Michel Dessì, l’inviato di “Pomeriggio Cinque” che è stato il primo a parlare con Fedez dopo la diffusione della notizia della sua rottura con la moglie.

Ieri pomeriggio lo ha beccato di nuovo. Il rapper si è fermato a parlare ma questa volta si è dimostrato seccato, nervoso e anche molto frettoloso. A non mancare è il sarcasmo di Fedez che non vuole parlare della sua vita privata.

Fedez e l’invito per il pubblico: “Collezionate francobolli”

L’inviato del programma condotto da Myrta Merlino ha raggiunto Fedez sotto al palazzo dove si registra il podcast “Muschio Selvaggio”. Evidentemente nervoso, l’artista non ha dato modo di dare particolari sul suo matrimonio e la crisi che sta affrontando con la moglie. “Quanto durerà questa cosa secondo voi?” ha replicato al giornalista che gli ha fatto notare come la Ferragni si sia commossa alla visione delle loro foto a “Che tempo che fa”.

Fedez ha messo una volta per tutte i puntini sulla i. A lui non interessa il controsenso che tutti gli fanno notare: per tanto tempo ha mostrato la sua vita sui social e oggi, al contrario, chiede privacy. “Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita” ha tuonato senza mezze misure precisando che, se al momento vuole privacy, lo fa e basta. L’inviato gli ha fatto notare che la gente però vuole sapere perché si è appassionata alla storia dei Ferragnez che sono considerati un po’ come la Royal Family. “Spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli” la replica sarcastica del rapper.

Fedez-Ferragni: da parte del rapper solo sarcasmo

Insomma, il messaggio che Federico ha voluto mandare è stato piuttosto chiaro: non si è negato ai microfoni e alle telecamere ma ha puntualizzato che non ha voglia di parlare e sicuramente non dirà nulla su quello che sta accadendo nel suo privato. Anche alla domanda sul perché indossasse di nuovo la fede, in un primo momento tolta, il marito della Ferragnez ha ceduto di nuovo al sarcasmo chiudendo la questione: “Il mistero si infittisce. Dopo la strage di piazza Fontana, il matrimonio di Fedez”. Non c’è affermazione che tenga: Dessì incalza ma l’artista non cede. Bocca cucita, solo un po’ di ironia per il pubblico e la stampa.