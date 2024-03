Clio MakeUp la rivelazione in lacrime: “L’’anno più difficile della mia vita”

Clio MakeUp è scoppiata a piangere durante una chiacchierata con i suoi fan sulla sua seguitissima pagina Instagram: la truccatrice ha confessato come sia un periodo durissimo. Vediamo cos’è successo.

Vedendo i suoi scatti sui social non si sarebbe potuto immaginare che le cose per Clio MakeUp non stessero girando per il verso giusto. La guru del beauty sta attraversando un periodo nero, di cui nessuno si era accorto: questo è anche l’effetto dei social, il cui filtro fa apparire le vite perfette, quando così patinate non solo poi davvero.

La pressione per via dei suoi problemi ha fatto implodere Clio Zammatteo, che durante una chiacchierata sulle stories è scoppiata in lacrime. È bastata una semplice domanda di un utente per farla crollare. Alla truccatrice è stato chiesto come faccia a essere sempre così solare: ed è qui che è arrivato il suo duro sfogo.

Clio MakeUp in lacrime: pianto a dirotto, lo sfogo inaspettato

Spesso, sui social i creator sembrano invincibili e non toccati da nulla. Ma in realtà sono persone come tutti e come tali anche loro fanno i conti con gli alti e bassi della vita. Questa volta è il turno di Clio che sta attraversando un periodo no. A confessarlo è stata lei stessa, quando un utente le ha chiesto come faccia a essere così solare e positiva. La truccatrice ha spiegato come non porti per scelta la negatività sui social e come in questo motivo sia molto affranta: “È stato l’anno più difficile della mia vita. Mi butto sul lavoro e cerco di non farlo vedere”, confessa la 41enne tra le lacrime e con la voce rotta.

Qualcuno poi le chiede i motivi di questo malessere, ma lei non si è aperta in merito, sottolineando come sia un mix di fattori e situazioni che si trascina da tempo, riguardanti la sua sfera personale. Un anno fa, la conduttrice si era sfogata sui social, ma in quel caso il suo disagio era stato dettato dal lavoro e dal mondo del beauty sempre meno ospitale.

Clio MakeUp: dalla vita in Italia al dimagrimento

Durante lo sfogo, Clio ha anche raccontato come non abbia intenzione di tornare a vivere a New York, dove ha una casa in cui è rimasta per sei anni. Ormai, preferisce il Bel Paese dove si stabilizzata negli ultimi anni con il marito Claudio Midolo e le loro figlie Joy e Grace, rispettivamente 3 e 6 anni.

La make-up artist ha poi sottolineato come abbia ripreso in mano la sua forma fisica: dopo un periodo in cui si era lasciata andare, si è rimessa a dieta e ha ricominciato a fare sport. Prendersi cura di se stessa la sta aiutando anche psicologicamente, visto il brutto momento che sta passando. Clio ha poi ringraziato i suoi fan per tutto l’affetto dimostratole dopo le stories: molti non hanno voluto indagare sulle ragioni della sua crisi, ma semplicemente esprimerle un pensiero di affetto e vicinanza.