Auto si schianta contro il guardrail: muore a 40 anni madre di tre figlie

Ieri sera sulla statale 131 a Mogoro, in provincia di Oristano, una donna ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro il guardrail.

Una donna di 40 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. La tragedia si è consumata nella serata di ieri sulla statale 131 a Mogoro, centro della provincia di Oristano. La vittima ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava che si è schiantata contro il guardrail a bordo della carreggiata.

Quando i soccorritori sono intervenuti sul posto, dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti, per la 40enne era ormai troppo tardi: è stata trovata priva di vita. I sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte che sarebbe sopraggiunta praticamente sul colpo dopo il violento impatto. Degli accertamenti e le indagini si sta occupando la Polizia Stradale.

Mogoro, auto sbanda e finisce contro il guardrail: morta madre 40enne

È Giulia Erdas, 40enne di Morgongiori, in provincia di Oristano la vittima dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 21 di ieri sera, domenica 10 marzo, sulla statale 131 all’altezza di Mogoro.

Giulia, secondo quanto emerso al momento, come scrivono alcune testate locali tra cui La Nuova Sardegna, stava percorrendo la statale alla guida di una vettura, una Ford CMax, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo che ha terminato la propria corsa contro il guardrail che delimita la carreggiata. Un impatto molto violento.

Alcuni automobilisti, notando l’auto a bordo strada, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. Pochi minuti e sul posto sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e l’equipaggio del 118. Ai soccorritori, però, non è rimasto altro che appurare la morte della 40enne che sarebbe avvenuta praticamente sul colpo dopo l’incidente.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i rilievi di legge ed ora stanno indagando per stabilire la dinamica del sinistro. Da quanto appurato, pare che la Ford condotta dalla vittima non fosse di sua proprietà, ma non è chiaro a chi appartenga e perché la 40enne la stesse utilizzando.

Lascia tre figlie

Sotto shock l’intera comunità di Morgongiori strettasi al dolore della famiglia di Giulia che lascia tre figlie piccole. Tanti i messaggi di cordoglio per i parenti e gli amici della vittima dell’ennesimo incidente stradale avvenuto in Sardegna: nella notte precedente, un ragazzo di 28 anni aveva perso la vita a Villasimius, in località Cruccuris. Lo scooter su cui viaggiava è finito fuori strada.