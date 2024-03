Bucato, se fai così sarà un gioco da ragazzi: come accelerare la faccenda domestica

I consigli per avere un bucato impeccabile, qui troverete tutti gli errori da non commettere e soprattutto qualche dritta.

Fare il bucato è per molti, anzi per quasi tutti, una vera scocciatura. Purtroppo, però, nessuno si può esimere da questa faccenda domestica. Per fortuna, esistono dei metodi che ci aiutano a risparmiare un po’ di tempo e a rendere questa operazione meno faticosa.

La prima regola è quella di organizzarsi, avere in mente un piano ci aiuterà a rendere meno frustrante fare il bucato, inoltre è sempre consigliato non accumulare per molto tempo nel cesto gli indumenti sporchi si finirà per perdere in fase di lavaggio moltissimo tempo. Sappiamo bene che con l’arrivo della primavera le giornate di sole diventano molto più frequenti e, per chi fa il bucato, questo significa solo una cosa: vestiti asciutti in poco tempo. Ovviamente prima di procedere con l’asciugatura, però, dobbiamo occuparci del lavaggio scopriamo come fare.

Bucato organizzati in questo modo

Un tempo c’era l’abitudine di separare tutti i capi per colore, ma ora non è più così, infatti c’è la possibilità di lavare tutto insieme e questo comporta meno spreco e meno perdita di tempo, l’unica accortezza? Utilizzare dei foglietti acchiappacolore. Il secondo consiglio è quello di non gettare tutti i capi in una cesta, il motivo? Ci sono indumenti che richiedono un trattamento particolare perché magari si sono macchiati o puzzano particolarmente. A tal proposito, è meglio agire velocemente e lavarli alla prima occasione.

Apriamo le porte ai lavaggi brevi, se i vestiti richiedono solo un risciacquo e non presentano macchie, in questo modo si risparmierà tempo, ma soprattutto denaro. Tra impegni di lavoro e uscite, a volte chi paga le conseguenze è proprio il nostro bucato. È bene in questo contesto stabilire dei giorni da dedicare ai lavaggi, risultato? Non ci sarà più la montagna dei vestiti sporchi. Sfruttare le belle giornate per lavare gli indumenti: il sole è un nostro alleato, quando parliamo di questa faccenda domestica, i nostri capi saranno asciutti in men che non si dica. Esistono anche dei trucchetti per eliminare il cattivo odore di sudore anche dopo il lavaggio.

Alcuni consigli per avere un bucato perfetto

Tirare fuori il bucato dalla lavatrice e sentire il profumo che invade gli ambienti e non trovare nessuna macchia è il sogno di tutti, dunque, non ci resta che svelarvi qualche piccolo metodo per riuscire al meglio in questa operazione. Se vi state chiedendo ad esempio come mantenere i colori vivi nel tempo, il nostro consiglio è quello di aiutarvi col sale, questo ingrediente (ne basta solo un cucchiaino) se messo all’interno dell’elettrodomestico restituisce brillantezza agli indumenti. Il sole, vi avevamo già detto, che era un nostro alleato e lo è anche se vogliamo eliminare le macchie difficili. A tal proposito, i raggi caldi potrebbero essere la soluzione, quello che occorre fare è lasciare asciugare la macchia al sole e poi procedere con il lavaggio.

Se vogliamo il bucato profumato non possiamo non dedicarci alla pulizia della lavatrice. Per riuscire ad averla sempre igienizzata e priva di cattivi odori basterà impostare un ciclo di lavaggio ad alta temperatura e aggiungere 500 ml di aceto all’interno del cestello. Questi consigli, se seguiti, ci aiuteranno ad avere un bucato impeccabile.