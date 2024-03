Armadio, ho provato a pulirlo così con pochi passaggi: risultati garantiti

Armadi puliti in pochissimo tempo, questo tutto quello che devi fare per non commettere errori e per liberarti dalla presenza di ospiti indesiderati.

Con l’arrivo della primavera inevitabilmente si farà il tanto atteso cambio stagione. Si tratta di una operazione che richiede moltissime ore e non poca fatica. Per non commettere errori in questa fase vi daremo qualche dritta da rispettare per ottenere non solo un armadio ordinato, ma soprattutto pulito.

È necessario seguire delle piccole indicazioni per non sbagliare nulla e riuscire nell’impresa. La bella notizia è che per riuscire nell’obiettivo possiamo utilizzare dei prodotti naturali e a breve scopriremo quali sono.

Pulire gli armadi, le varie fasi

In commercio esistono moltissimi prodotti da poter utilizzare per la pulizia degli armadi, in questo contesto non vi diremo di correre al supermercato e acquistare prodotti costosissimi, ma ciò che impiegheremo lo troveremo direttamente a casa, conservato all’interno delle nostre dispense.

Purtroppo, tutti sanno che il nostro armadio potrebbe diventare la “dimora” ideale per tarli e tarme, per questa ragione occorre prevenirne l’arrivo. Per farlo, è necessario curare al meglio gli spazi in questione. È bene dedicarsi alla pulizia degli armadi almeno una volta al mese, mentre possiamo pulire accuratamente nel corso del cambio stagione.

Vi avevamo già detto che per pulire gli armadi non è necessario correre al supermercato per acquistare prodotti specifici, ma possiamo utilizzare alcuni ingredienti che conserviamo in casa. Fra questi non possiamo non citare l’aceto o il Sapone di Marsiglia. In secondo luogo procuriamo un panno in microfibra e dei fogli di giornale.

Tutti i passaggi per pulire gli armadi

In primis, è necessario svuotare completamente l’armadio, assicuriamoci che non vi sia più nulla all’interno. Questa operazione sarà utile anche per riuscire a sbarazzarci di tutti quegli oggetti o indumenti che non ci servono più. Ovviamente tutte queste possono essere donate in beneficienza.

Terminata l’operazione, possiamo occuparci della pulizia e, per farlo, dobbiamo servirci del panno in microfibra e dell’aceto o del sapone di Marsiglia che vanno passati su tutte le superfici. Attenzione non collochiamo al suo interno di nuovo tutti i vestiti perché necessario lasciare asciugare gli spazi alla perfezione. Non tralasciamo le fessure e i punti più profondi per scongiurare la presenza di animali. Quando tutto sarà finalmente asciutto, possiamo procedere con l’utilizzo dei fogli di giornali. Quest’ultimi dovranno essere sistemati sulle superfici, non tutti sanno che l’inchiostro disturba particolarmente le tignole, ovvero le “farfalline”. Aspettiamo circa 24 ore e togliamo i giornali, ora possiamo procedere sistemando tutti i vestiti al loro posto. Si tratta di un metodo con pochi passaggi, come quello dell’asciugamano in lavastoviglie, ma che ci consentirà di avere ottimi risultati: un armadio pulito e sempre in ordine, ma soprattutto libero da ospiti indesiderati.