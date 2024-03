Per non abbuffarti a tavola, applica uno di questi trucchetti: vedrai la differenza da subito

Per non abbuffarsi a tavola occorre adottare certe sane abitudini, basta applicare questi trucchetti per sentirsi meglio.

Essere sazi, a tavola, non è semplice, perché ci si fa prendere dalla gola, e allora non si è soddisfatti fino a quando non ci si abbuffa. Abbuffarsi durante i pasti non fa bene, ne risente la forma fisica e anche il benessere dell’organismo. Inoltre, possono insorgere diverse patologie e si può mettere in squilibrio il microbiota intestinale, dal quale dipendono molteplici disturbi comuni.

L’abbuffata è determinata non solo dalla gola, dal desiderio di sfogarsi con il cibo, ma è dettata anche da altri fattori, come lo stress quotidiano, che influisce parecchio. Ricordiamoci sempre che la mente governa il corpo, e gode di un potere enorme. Occorre sfidare le abbuffate e favorire il senso di sazietà per evitare di consumare troppo cibo. Quali strategie adottare?

Le strategie da adottare per favorire il senso di sazietà ed evitare le abbuffate

Ovviamente, mangiare poco ed essere sempre affamati non è una strategia efficace, e può incidere negativamente sulla salute. Occorre fornire al corpo tutti i nutrienti di cui necessita, ma bisogna farlo con criterio, senza causare deficit. E allora, come non privarsi di nulla ma favorire il senso di sazietà? Una buona abitudine, ad esempio, è quella di masticare a lungo il cibo.

Masticare a lungo aiuta la digestione, perché si assorbe meglio il cibo, e fa registrare al cervello un maggiore senso di sazietà. Oppure, bisogna mangiare lentamente, magari prendendosi una pausa di qualche secondo non solo tra un piatto e l’altro, ma anche per lo stesso piatto, dividendo il consumo dello stesso piatto in tre sezioni.

Per ridurre il senso di fame e sentirsi maggiormente pieni, si può bere acqua tra un boccone e l’altro, basta un piccolo sorso. Per non distrarsi da ciò che si sta consumando, meglio evitare distrazioni, come ad esempio giocare al cellulare, oppure fissare la tv. Mangiare alimenti ricchi di fibre, quindi frutta, verdure, cereali integrali, aumenta il senso di sazietà e fa bene all’organismo.

Mangiare bene per restare in forma, evitando di ingrassare

E ancora, bisogna includere le proteine nei pasti, perché sono nutrienti sazianti, perciò ben vengano legumi, prodotti a base di soia, uova e latticini. Se si desidera consumare carne, meglio orientarsi su quella bianca, senza esagerare e senza consumarla quotidianamente.

Inoltre, bisogna sempre bilanciare proteine con carboidrati. Non bisogna demonizzare la pasta, basta consumarla in quantità corrette, magari integrale. L’utilizzo di piatti di piccole dimensioni dà l’illusione di consumare porzioni più grandi, perciò aiuta a ridurre il consumo di cibo.

Infine, tra gli ultimi consigli degli esperti, ci sono quello di cucinare porzioni adatte, senza mai esagerare, e di leggere bene le etichette degli alimenti, per affrontare un pasto consapevole. In più, una buona strategia è quella dell’Hara Hachi Bu, una filosofia giapponese che consiste nel mangiare fino a raggiungere l’80% di sazietà, quindi senza mai raggiungere il limite.