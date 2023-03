Salute e benessere: quali sono gli alimenti che allungano la vita?

Uno stile di vita attivo e una dieta equilibrata sono le basi dell’elisir di lunga vita: ecco cosa mangiare per vivere più a lungo.

Vivere a lungo è possibile: in individui sani e in assenza di determinate patologie, l’elisir della lunga vita esiste ed è proprio servito a tavola. Accanto a uno stile di vita poco sedentario; l’alimentazione gioca un ruolo fondamentare per il sostentamento dell’organismo.

Con riferimento alla biodisponibilità a livello nutrizionale; esistono numerose fonti alimentari ricche di proprietà benefiche, il cui consumo è vivamente consigliato per prevenire il rischio di insorgenza di malattie.

Abbinata a uno stile di vita sano – vale a dire 8 ore di sonno e tanto sport o movimento – è necessario selezionare le vivande che si è soliti assaporare in compagnia della propria famiglia: a seguire la lista degli alimenti che ci fanno vivere più a lungo.

Elisir di lunga vita a tavola: la lista degli alimenti che ci fanno vivere più a lungo

Per vivere più a lungo è bene prediligere a tavola alimenti ricchi di acqua, fibre, sali minerali e vitamine e tenere quanto possibile lontani cibi preconfezionati o industriali insieme a fritture, zuccheri raffinati e grassi cattivi.

In generale, frutta e verdura sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulle tavole di persone attente alla salute e al benessere. Approfondiamo nello specifico gli alimenti suggeriti dagli esperti per vivere a lungo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hana (@liliy_hana)

Le proprietà prime per vivere più a lungo sono quelle antiossidanti, alleati del sistema immunitario e del corretto funzionamento dell’organismo, perlopiù presenti in alimenti ricchi di acido ascorbico o vitamina C. Riguardo ai singoli alimenti si ricordano: