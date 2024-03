Fughe nere, il metodo incredibile per risolvere il problema: risultati garantiti

Fughe nere, come eliminarle? Sono vari i metodi che possiamo utilizzare: scopriamo di quali si tratta e come prevenire il problema.

Quante volte vi siete ritrovati davanti delle fughe nere? Sappiamo che rimuovere le macchie non è proprio un gioco da ragazzi, ma una cosa è certa è possibile farle tornare bianche. Il trucco? Utilizzare i prodotti giusti e avere a disposizione diversi minuti.

Immaginate di entrare in un bagno e trovarvi queste macchie anti estetiche: la prima cosa che viene in mente è quella di scappare via, ma fermiamoci un attimo e capiamo come risolvere il problema. Per fortuna, non si tratta di qualcosa di impossibile, anzi eliminarle è più facile di quanto si pensi. Scopriamo come fare.

Fughe nere, risolvi in questo modo

Le fughe nere non devono scoraggiare, la bella notizia è che possono essere eliminate senza problemi e a breve vi sveleremo come fare. In primis, dobbiamo procurare del bicarbonato, acqua ossigenata e acqua calda.

Tutti gli ingredienti vanno collocati all’interno di una ciotola e l’obiettivo è quello di formare una sorta di pasta. Quando sarà pronta, serviamoci di uno spazzolino da denti e cominciamo e passare la nostra miscela sulle parti nere. Se questa soluzione, però, vi sembra troppo aggressiva possiamo procedere seguendo un’altra strada, in questo caso utilizziamo la fecola di patate e acqua ossigenata. In questo caso, in una ciotola aggiungiamo un bicchiere di acqua ossigenata e tre cucchiai di fecola di patate e acqua calda, procediamo passandolo sui punti cruciali e risciacquiamo dopo circa 60 minuti servendoci di un panno umido.

Il sale, l’aceto e limone, se uniti potrebbero rivelarsi veramente utili per far tornare le fughe bianche. Come? È necessario preparare un miscela, vanno utilizzati due bicchieri di aceto, un cucchiaino di sale e mezzo limone spremuto. Lasciamo agire per qualche ora e rimuoviamo tutto con un panno morbido.

Prepara altre soluzioni

Non è mica finita, molti amano pulire le fughe semplicemente con acqua calda e aceto, in ogni caso la regola è sempre una: lasciamo riposare per circa due ore, prima di risciacquare. Ovviamente, si può anche giocare di anticipo, ma in che modo? Lavando spesso le mattonelle. Moltissimi trascurano questa pratica per tanto tempo, il nostro consiglio è quello di lavarle almeno una volta a settimana, così facendo si eviteranno spiacevoli episodi e le nostre fughe non saranno mai nere.

I prodotti che vi abbiamo consigliato sono reperibili in casa, dunque, non sarà necessario spendere molti soldi per acquistare prodotti specifici, come accade per la pulizia del ferro da stiro. Se non avete utilizzato mai questi metodi non perdete più tempo, i risultati non tarderanno ad arrivare.