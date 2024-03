Ho provato a pulire il piano cottura con questo trucco: è stato sorprendente

Con un semplice ed economico trucco è possibile tornare a far splendere il nostro piano cottura: vediamo l’occorrente e come fare.

La cucina va tenuta sempre in ordine e occorre pulirla quotidianamente, questo è assodato. Sappiamo che questa è una delle zone della casa che più tendono a sporcarsi, fra pranzi e cene la sporcizia è sempre dietro l’angolo. Inoltre, sappiamo bene che basta invitare due o tre amici e inevitabilmente ci ritroveremo ad avere una montagna di piatti, posate e bicchieri da lavare.

Fra le zone che richiedono cura costante c’è anche il piano cottura, trascurarlo significa ritrovarsi qualche ora dopo con grasso e sporcizia difficile da eliminare. A tal proposito, oggi vi spiegheremo come curare al meglio questa zona svelandovi un segreto che lo farà brillare.

Piano cottura come pulirlo perfettamente

Ormai, in commercio esistono diversi piani cottura, quello, però più diffuso è quello con i fuochi a gas. Il segreto in ogni caso è sempre quello di non lasciare incrostare la sporcizia per evitare che possa danneggiarsi, dunque, agiamo nell’immediato dopo aver cucinato o al massimo dopo aver consumato i pasti.

Non dimentichiamo che anche le griglie vanno assolutamente lavate, ma prestiamo attenzione perché è facile graffiarle. A questo punto, anche se molti non ci crederanno è possibile farli tornare come nuovi. Per riuscire nell’ardua operazione abbiamo bisogno solo di un ingrediente e si tratta di qualcosa di totalmente inaspettato, proprio come accade per la pulizia dei pavimenti.

Il trucco per far tornare a brillare il piano cottura

Di questi tempi sappiamo bene che stiamo rivedendo moltissime delle nostre abitudine, specie quando si tratta degli sprechi, in merito molto utile sarebbe quello di conservare le buccia delle mele, il motivo? Potrebbero essere riutilizzate in cucina o meglio impiegate proprio per la pulizia del piano cottura. Questo scarto potrebbe diventare un ottimo alleato quando si parla di faccende domestiche. Andiamo a vedere come utilizzarle. In primis, è necessario procurare delle bucce di mele, dopo procediamo mettendole in un pentolino, ma prima versiamo dell’acqua fino a coprirle, adesso aspettiamo che arrivino a cottura, è importante lasciare bollire.

L’obiettivo è farle ammorbidire il più possibile, subito dopo possiamo spegnere il fornello e lasciare raffreddare. Ora versiamo il liquido all’interno di un flaconcino spray. La nostra soluzione è pronta per essere utilizzata, quello che dobbiamo fare è spruzzarla sul nostro piano cottura e risciacquare con acqua abbondante. La soluzione può essere conservata e utilizzata ogni volta che vogliamo pulire la zona dalla incrostazioni. Senza aver speso enormi cifre questa zona tornerà a splendere come un tempo e inoltre il buon odore invaderà la vostra cucina.