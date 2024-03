Miele, fai attenzione: sono queste le marche migliori al supermercato| Classifica di Altroconsumo

Miele: quali sono i vasetti migliori da acquistare al supermercato. Altroconsumo ha analizzato 22 marche

Il miele è un prodotto semplice, antico, che piace molto agli italiani. Secondo le ultime indagini, infatti, ogni cittadino ne consuma, all’anno, circa 500 grammi. Si può mettere nel tè, nel latte e nelle tisane per addolcirle al posto dello zucchero, si può spalmare sul pane o sulle fette biscottate per una colazione dolce, ma anche sana e nutriente. Ma non è tutto. Grazie alle sue proprietà nutritive, il miele viene usato per preparare balsami ed impacchi per i capelli e come alleato per la cura delle labbra.

Ma come scegliere quello da portare in dispensa? È indubbio che oggi al supermercato se ne trovano tantissime varietà e non sempre quello che viene proposto è la migliore scelta che si possa fare. Certamente acquistare il miele direttamente dagli apicultori sarebbe la scelta migliore per avere la certezza di un prodotto al top, del tutto naturale e senza altre sostanze aggiunte. Non sempre per chi vive in città è possibile. Non c’è, dunque, alternativa al supermercato. Vediamo qui qual è il migliore secondo la classifica stilata da Altroconsumo.

Miele: i parametri usati per l’analisi

Altroconsumo ha realizzato una piccola indagine sul miele per comprendere quale sia il migliore di quelli che troviamo al supermercato. Ha analizzato ben 22 marche di vasetti millefiori, la specialità più consumata nel nostro Paese. Diversi i parametri che sono stati presi in considerazione dall’associazione.

Si è partiti dall’etichetta per comprendere se fosse corretta e contenesse tutte le info obbligatorie per legge, passando all’analisi di residui di antibiotici e alla conservabilità, esaminando la quantità d’acqua che, se eccesiva intacca la conservazione, se troppo poco, rende il miele difficile da spalmare. Infine, anche la freschezza dei prodotti. Da qui la classifica. Vediamo quale vasetto di miele acquistare.

La classifica di Altroconsumo

Nella classifica stilata da Altroconsumo, spicca come miglior miele italiano Vis, Miele millefiori di Valtellina che però, come spiega l’associazione, pecca nel rapporto qualità/prezzo, troppo alto. Segue Esselunga Top ed il miele millefiori Carrefour. Quest’ultimo però, non è un prodotto del tutto italiano, ma anche ungherese e per Altroconsumo rappresenta anche il miglior acquisto da fare per via del buon rapporto qualità e prezzo.

Buon punteggio anche per il miele millefiori Manusol che si piazza al quarto posto. Al quinto, invece, ci sono due vasetti che si trovano nei discount: il Dolciando Eurospin, non italiano, ma prodotto in Ucraina e Ungheria ed il miele Maribel di Lidl, di provenienza da Paesi Ue e non Ue. Considerati buoni anche i vasetti di Apicoltura Piana, Saper di Sapori di SELEX, Alce Nero, un biologico italiano, Apicoltura Casentinese e Ambrosoli miele, il millefiori della Coop.