Spunta un’indiscrezione clamorosa su Fedez: il rapper è stato avvistato in dolce compagnia a Parigi. Con una misteriosa fiamma, si sarebbe scambiato dei baci per ore. Scopriamo i dettagli del gossip.

È un momento nero per Chiara Ferragni, che non solo sta affrontando il crollo del suo impero, ma anche la fine del suo matrimonio con Fedez. Risucchiati in un’ennesima crisi, questa volta pesantissima, la favola dei Ferragnez sarebbe finita, con il rapper andato via di casa.

Intervistata ai microfoni di Fazio, l’influencer più famosa d’Italia non ha parlato però di divorzio, sottolineando come il duo stia affrontando la crisi più forte di sempre e come non sappia come andranno le cose.

In questo clima complesso, spuntano altre indiscrezioni pazzesche che vedrebbero la Ferragni essersi rivolta a un avvocato divorzista e il rapper, invece, essere approdato a Parigi, dove qualcuno lo avrebbe visto baciare un’altra.

Fedez e la pesante rivelazione: beccato con lei a Parigi intento in un lungo bacio

È stata Elisa De Panicis, modella, influencer, cantante ed ex gieffina, a diffondere il gossip su Fedez e una nuova fiamma. La 31enne ha condiviso l’indiscrezione scottante sui social, raccontando di essersi trovata sotto gli occhi Fedez, intento a baciare in modo passionale una persona, che non è Chiara. Tutto è accaduto a Parigi, dove il rapper si trovata per seguire la Settimana della moda, per poi passare del tempo con la misteriosa fiamma, con cui si sarebbe scambiato effusioni per ore.

Oltre alla confessione, Elisa ha poi preso le distanze dalla copertina dell’Espresso dedicata alla Ferragni, considerandola denigratoria. Ma ben presto, l’ex gieffina ha cancellato la stories riguardante la sua rivelazione su Fedez, anche se lo ha fatto troppo tardi visto che il rumors è stato ripreso da tutti.

Fedez, dopo la fine con Chiara: la nuova vita da single

Lasciatosi con Chiara, anche se c’è chi spera in un ritorno della coppia, Fedez sta vivendo queste settimane da single, dopo 8 anni di storia con l’influencer, di cui 5 di matrimonio. Detto addio al nuovo immenso appartamento ristrutturato di recente dai Ferragnez, che la coppia si è goduta pochissimo, il rapper è andato a vivere in una nuova casa situata sempre a Milano. Lasciato il quartiere di City Life, Federico si è spostato sui Navigli dove resterà in affitto per tre mesi e poi vedrà il da farsi.

Intanto, i più attenti non si sono fatti sfuggire come Fedez in queste ore abbia cambiato la foto profilo di Instragram. Al posto di quella con lui, Chiara e i loro figli Leone e Vittoria, ne ha scelto una dove è da solo. Se è vero, che il rapper in questi giorni ha preso le difese della moglie, puntando il dito contro la copertina dell’Espresso in cui è stata trasformata nel jocker, questo ultimo gesto fa pensare come le cose tra i due siano proprio agli sgoccioli.