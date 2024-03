Belen Rodriguez, la toccante dedica sui social network

Belen Rodriguez ha condiviso una toccante dedica sul suo seguitissimo account Instagram, riferendosi a un pilastro portante della sua esistenza, soprattutto in questo momento in cui la sua vita sentimentale è andata in frantumi per l’ennesima volta. Vediamo a cosa si riferisce la showgirl argentina.

La vita di Belen Rodriguez ha vissuto una serie di scossi negli ultimi periodi. Prima c’è stato il divorzio con Stefano De Martino, per via di innumerevoli tradimenti da parte di lui, poi la forte depressione e il drastico dimagrimento che hanno portato la showgirl al ricovero.

Dopo questa parentesi durissima, il sole sembrava essere tornato nella vita di Belen, che ha ritrovato l’amore con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni: un tempo suo amico, è diventato il suo fidanzato, arrivando perfino a chiederle la mano dopo cinque mesi di frequentazione. Ma anche questa volta, poi, la favola si è spezzata: improvvisamente è tutto finito ed Elio e Belen si sono detti un addio lampo, come anche lo è stata d’altronde la loro storia.

In seguito a questo ennesimo flop, dopo un altro amore naufragato, Belen sembra essere single, dedicandosi a se stessa, ai suoi figli e non solo. Negli scorsi giorni, la showgirl ha condiviso un momento spensierato e una dolce dedica per un pilastro della sua vita.

Belen Rodriguez e la fase spensierata: la toccante dedica per le persone più speciali

Se la sfera amorosa di Belen Rodriguez non funziona proprio, almeno la showgirl sta prendendo il meglio da questa fase, godendosi la vita da single, circondandosi di affetti. Non solo si prende cura dei figli Santiago e Luna Marì, ma si ritaglia delle uscite con le amiche. In un recente scatto condiviso sui social, la showgirl è apparsa sorridente al fianco di due sue amiche, con le quali si è dedicata una visita a una mostra su Picasso. In molti hanno notato come la Rodriguez sia apparsa felice, sempre più bella e con un look da sbarazzina, complimentandosi con lei per aver scelto di prendersi cura di se stessa per una volta, piuttosto che correre tra le braccia dell’ennesimo uomo.

In seguito, nelle stories, la showgirl ha condiviso un altro scatto con una dedica dolcissima per Antonia Achille, 36enne sua assistente personale, e Patrizia Griffini, sua pr e hairstylist, altre due figure femminili fondamentali nella sua vita, che da 10 anni sono al suo fianco dal punto di vista professionale, ma anche personale. “Qualche dramma in più. Ma tanta esperienza, tanta pazienza, tanta voglia di vivere. Sempre insieme ragazze mie. Fino alla fine dei nostri giorni. Vi amo”, le parole della Rodriguez condivise sui social per le colleghe insieme a un selfie allo specchio in cui sono ritratte in ascensore.

Belen Rodriguez, il presunto flirt con Bruno Cerella smentito

Subito dopo la fine con Lorenzoni, si sono diffuse delle voci su una nuova fiamma di Belen. Stando al gossip, la showgirl avrebbe intrecciato una storia con una vecchia frequentazione: si tratta del giocatore di basket Bruno Cerella con il quale è stata pizzicata per strada.

Ma è stata poi la stessa Belen sui social a chiarire il suo stato sentimentale del momento, smentendo così la presunta storia con Bruno: per ora è felicemente single.