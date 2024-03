Mangi male e non lo sai? Quali sono i sintomi che devono preoccuparti

Mangi male ma non te ne accorgi: ci sono alcuni sintomi che fanno da campanello d’allarme. A cosa fare attenzione

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è una delle poche e basilari regole che ci vengono indicate per vivere bene. A questo è consigliato associare la pratica di attività sportiva ed un buon riposo per poter dire di condurre un buono stile di vita. Pochi fattori che fanno però la differenza consentendo di vivere meglio e anche più a lungo ma che spesso sottovalutiamo considerandoli non del tutto necessari.

Non dobbiamo dimenticare che la nostra salute generale è strettamente legata a queste attività ed in particolar modo all’alimentazione. Ci sono, a volte, alcune piccole problematiche che sono proprio il segno che si sta mangiando male, senza saperlo e che quei sintomi possono sparire in poco tempo correggendo il tiro con i cibi. Ecco a cosa bisogna fare attenzione.

Alimentazione e salute: il legame

Mangi male e non lo sai? A volte basta poco per comprenderlo ancor prima di rivolgersi ad uno specialista che analizzando le abitudini a tavola può dire come stanno le cose. Ci sono, infatti, alcuni sintomi che rappresentano il campanello di allarme di una cattiva alimentazione. Aspetti della quotidianità che danno fastidio e che è difficile ricondurre a cosa scegliamo di mangiare e invece è proprio così.

Se si mangia male, ovvero non ci si nutre in modo adeguato, scegliendo cibi che non apportano il necessario fabbisogno dell’organismo andando a privilegiare alcuni nutrienti a discapito di altri, il corpo inizia a mandare dei segnali di allarme potremmo dire, una sorta di ribellione contro quello che sta accadendo. Quali sono i segnali a cui fare attenzione? Te li elenchiamo.

Come capire se si mangia male

Non è detto che si verifichino tutti contemporaneamente ma questi sintomi aiutano a capire che si sta mangiando male. Perdere troppi capelli sotto la doccia, essere sempre molti lunatici nell’umore, cambiando spesso opinione e gusto sulle cose, arrabbiarsi facilmente anche quando l’occasione non lo richiede ed essere anche di cattivo umore rappresentano dei campanelli d’allarme a cui badare.

Ma non è tutto: anche avere spesso e volentieri l’alito cattivo, imperfezioni sulla pelle, soprattutto sul viso ed essere perennemente stanchi ci permettono di comprendere che qualcosa nelle nostre scelte alimentari non sta funzionando. Ecco allora che bisogna badare a questi sintomi e se ricorrenti è necessario chiedere l’aiuto di uno specialista che sarà in grado di dare le giuste indicazioni su come migliorare i comportamenti a tavola per sisolvere anche tutto il resto.