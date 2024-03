Rosa Caracciolo e l’intimità con Rocco Siffredi: “All’inizio voleva che mi mettessi…”. Si è “ribellata” dopo mesi

Rosa Caracciolo, come furono le prime volte con il marito Rocco Siffredi: “All’inizio mi voleva in un certo modo”. La “ribellione” della donna arrivò solamente dopo mesi.

Riflettori puntati su “Supersex”, la serie Netflix diretta da Matteo Rovere che sta macinando migliaia di streaming all’interno della piattaforma. Il motivo? La trama stessa dei sette episodi che la compongono, i quali si focalizzano sulle vicende biografiche di uno degli attori più famosi del panorama cinematografico italiano.

Il riferimento, ovviamente, è al “re” dei film a luci rosse Rocco Siffredi. Il nativo di Ortona – il cui vero cognome è in realtà Tano – viene dipinto nelle sue luci ed ombre da un impeccabile Alessandro Borghi.

Spazio al racconto della sua ascesa nel mondo del cinema, ed anche a quello concernente le vicende personali dell’attore (ad aver impressionato il pubblico, in questo frangente, è stata soprattutto la storia del fratello minore Claudio). L’immagine che emerge del divo, agli occhi del suo pubblico, è completamente diversa rispetto a quella che ci si aspetterebbe a primo impatto.

Non poteva mancare il legame con Rosa Caracciolo, moglie del classe 1964, nonché madre dei suoi due figli Leonardo e Lorenzo. Con la quale, peraltro, gli inizi del legame non furono affatto “rose e fiori” come si potrebbe pensare.

Rosa Caracciolo e l’intimità col marito Rocco Siffredi: “All’inizio voleva questo da me”

Un’unione, quella tra Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi, incominciata nel lontano 1993. E dalla quale sono nati i due splendidi figli della coppia, Lorenzo e Leonardo. Gli inizi, ciò nonostante, non furono così semplici come i sostenitori dell’attore a luci rosse hanno sempre creduto.

È stata l’attrice stessa, in un’intervista al settimanale Oggi, a confidare le prime difficoltà affrontate assieme all’attore. Specie quelle riguardanti la sfera intima. La quale, perlomeno inizialmente, non soddisfaceva Caracciolo tanto quanto Siffredi.

“Si comportava come sul set – ha spiegato la moglie di Siffredi all’intervistatore, non risparmiando i dettagli della questione -. Mi chiedeva di girarmi, voleva che mi mettessi in un certo modo“.

Un’intimità, insomma, partita decisamente col piede sbagliato. In occasione della quale il 59enne, a detta della moglie, non abbandonava i modi di fare e gli atteggiamenti del Rocco “attore di film a luci rosse”. Solo col trascorrere del tempo, ha proseguito la donna, le cose tra loro hanno preso una piega differente.

Rosa Caracciolo, come sono cambiate le cose tra lei e Siffredi: “È successo dopo un anno”

Dopo aver resistito per oltre un anno, finalmente Rosa Caracciolo si decise ad aprirsi con il compagno di vita Rocco Siffredi. Confidandogli, nella fattispecie, le difficoltà riscontrate in rapporto alla sfera intima. “Ci ho messo un anno per trovare il coraggio di dirgli che non mi piaceva“. Queste le dichiarazioni dell’attrice nel proseguo dell’intervista.

Come reagì il 59enne di Ortona all’epoca dei fatti? Stando a quanto rivelato dalla sua compagna di vita, meglio di quanto sperasse. “Gli spiegai che volevo altri gesti, altre tenerezze – ha concluso Caracciolo -. Lui, alla fine, ha capito“.