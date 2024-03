Come eliminare la puzza di chiuso dagli armadi: il trucchetto che non fallisce mai

La puzza che arriva dagli armadi non sarà più un problema: tutto quello che devi fare te lo spieghiamo a breve e non richiede l’impiego di tanti prodotti.

Quanti di voi hanno aperto l’armadio e improvvisamente hanno sentito una puzza insopportabile? Sappiamo che se si dovesse presentare questa problematica non dobbiamo temere nulla perché possiamo rimediare facilmente. Intervenire tempestivamente significa una cosa: non compromettere i nostri indumenti contenuti al suo interno.

Inutile dirvi che questo problemuccio, che potrebbe presentarsi, potrà essere risolto con estrema facilità. A giocare un ruolo fondamentale anche la pulizia. Molti pensano che gli armadi andrebbero lavati poche volte nell’arco di un anno, spiace deludervi, ma non è così perché questa zona merita la giusta attenzione.

Perché si forma la puzza all’interno dell’armadio?

Aprire l’armadio ed essere avvolti da una puzza insopportabile non è proprio il massimo, diciamolo chiaro, anche perché inevitabilmente anche i nostri vestiti potrebbero cominciare ad emanare cattivi odori e, dunque, sarà necessario lavare nuovamente tutto. In merito, se avete in mente di lavare questa zona è necessario in primis svuotare l’armadio e lasciarlo aperto per qualche minuto.

Adesso possiamo preparare una soluzione per neutralizzare i cattivi odori. Non preoccupatevi tutto quello che ci occorre è acqua calda e mezza tazza di aceto, mescoliamo e adesso aiutandoci con un panno in microfibra procediamo pulendo tutte le superfici. Sappiamo bene che non tutti amano l’odore dell’aceto, non preoccupatevi in questo caso possiamo utilizzare poche gocce di olio essenziale. A questo punto, lasciamo asciugare le parti, finalmente profumate. Il nostro consiglio è quello di lasciare anche porta e finestre aperte così l’aria sarà ancora più profumata, per questa ragione vi consigliamo di effettuare questa operazione durante una bella giornata.

Come mantenerlo sempre profumato?

L’armadio, ve lo abbiamo già detto necessita, di cura sempre, dunque, perché non utilizzare dei metodi naturali, come quelli per pulire il bucato? Avete mai pensato di collocare all’interno del mobile dei sacchetti profumati o in alternativa pezzi di stoffa? Basterà a tal proposito procurare dei semplicissimi sacchetti e riempirli con fiori secchi o bucce di agrumi essiccate. Se in casa, però, avete solo della stoffa non utilizzata, allora procediamo tagliando un paio di quadrati e versiamo qualche goccia di olio essenziale. Collochiamo entrambi in nostri “profumatori naturali” nei punti cruciali e, se vogliamo, possiamo crearne alcuni anche per i nostri cassetti. I nostri vestiti faranno profumo e la puzza di chiuso sarà un brutto ricordo, ed è il caso di dirlo: era ora!