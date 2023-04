Labbra screpolate? Basta comprare burrocacao: i rimedi si trovano in cucina

Labbra screpolate? Esistono rimedi naturali molto efficaci. Provali come accompagnamento o al posto del burrocacao.

Labbra screpolate: perché è importante prendersene cura

Prendersi cura delle proprie labbra è un’attività che non ha età e che deve essere portata avanti regolarmente. Non è sufficiente, infatti, correre ai rimedi quando le labbra sono già screpolate. La cura della bocca – così come quella della pelle – dovrebbe essere un rito quotidiano finalizzato proprio ad evitare situazioni di eccessiva secchezza.

Se tuttavia vi capita di avere labbra screpolate, tendenti a rompersi e sanguinare, vi basteranno questi pochi e semplici accorgimenti per correre ai ripari. Due ingredienti in particolare fanno al caso vostro e si trovano in cucina.

Due ingredienti segreti per le tue labbra

Un primo accorgimento per iniziare a prendersi cura delle proprie labbra è quello di bere molto. L’idratazione è infatti fondamentale per mantenere la pelle e le labbra costantemente soffici e libere da fastidiosi taglietti e sanguinanti. Se non siete abituati a bere grandi quantità d’acqua, aiutatevi con delle tisane o con la famosa regola del “tenere la bottiglia nel raggio visivo”. Ciò contribuirà a stimolare la vostra sete.

È invece sconsigliato umettare le labbra dall’esterno, con la saliva o tamponandole con dell’acqua. Per quanto questa azione possa fornire un momentaneo sollievo, sul lungo tempo può rivelarsi controproducente.

Per quanto riguarda gli ingredienti naturali da utilizzare al posto del burrocacao, tra i più consigliati ci sono sicuramente gli oli, in particolar modo l’olio d’oliva. Si tratta infatti dell’olio più nutriente in circolazione, famoso per le sue numerose proprietà benefiche. Potete spargerlo sulle labbra secche per ammorbidirle e lasciarlo agire per un po’ prima di risciacquare.

La stessa cosa vale per il miele, anch’esso conosciuto per le sue proprietà nutritive. Il miele viene usato soprattutto in balsami ed impacchi per ammorbidire i capelli, ma può essere anche un grande alleato per la cura delle labbra. Come nel caso dell’olio, il consiglio è quello di spargere il miele sulle labbra e lasciarlo agire per un po’ prima di rimuoverlo. L’azione del miele è doppia, in quanto non solo ammorbidisce le labbra, ma contribuisce anche a rimarginare i taglietti che si possono formare in caso di eccessiva secchezza.