La scorsa notte a Cagnano Varano (Foggia), un uomo di 57 anni è stato trovato morto in casa, dove era divampato un devastante incendio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Di Marco Spartà

07 aprile 2023

Incendio in casa: 57enne trovato morto in bagno

Intossicato dalle esalazioni di fumo provocate da un grosso incendio sviluppatosi nella sua abitazione. Così è morto un uomo di 57 anni nel cuore della scorsa notte a Cagnano Varano, centro della provincia di Foggia.

I vicini di casa, vedendo il fumo e le fiamme provenire dall’appartamento della vittima, hanno chiamato i vigili del fuoco, precipitatisi sul posto. Spento il rogo, la drammatica scoperta: il corpo del 57enne, riverso in bagno e ormai senza vita. Indagini in corso.

Cagnano Varano, 57enne muore intossicato nell’incendio di casa: inutili i soccorsi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Intorno alle 3 di ieri notte, tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile, un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di uno stabile nel centro di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. All’interno si trovava il proprietario, un uomo di 57 anni deceduto per le esalazioni di monossido di carbonio.

La segnalazione alla centrale operativa, secondo quanto riportato dai colleghi di Foggia Today, è arrivata da parte dei vicini di casa che hanno notato del fumo e le fiamme provenire dall’abitazione. Subito sono accorsi sul posto, in via Varano, una squadra dei vigili del fuoco ed un equipaggio del 118.

I pompieri hanno spento il rogo ed hanno fatto irruzione in casa, qui l’amara scoperta: il 57enne, di cui non si conosce l’identità, era riverso esanime nel bagno. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, è stato possibile solo dichiararne la morte che sarebbe sopraggiunto a causa di una grave intossicazione.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, hanno svolto gli accertamenti per capire cosa abbia fatto divampare le fiamme. L’ipotesi più accreditata, riferisce Foggia Today, è quella secondo la quale l’incendio sia partito da una stufa a legna, a causa di cortocircuito o un guasto, tesi che deve essere ancora confermata.