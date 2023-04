Un incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio a Casini di Quarrata, in provincia di Pistoia, è costato la vita ad un uomo di 38 anni. Vani i tentativi di rianimazione.

Di Marco Spartà

07 aprile 2023

Incidente sulla statale: 38enne perde la vita

Era in sella alla sua moto che si è improvvisamente scontrata con una vettura, un impatto violentissimo. Ha perso la vita così un uomo di 38 anni nel tardo pomeriggio di ieri lungo la statale Catena nel territorio di Casini di Quarrata, in provincia di Pistoia.

Dopo lo schianto tra i due mezzi, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare a lungo il centauro, ma alla fine si sono dovuti arrendere constatandone il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

Quarrata, scontro tra moto e auto lungo la Statale Catena: muore motociclista di 38 anni

È Giuseppe Genovese, 38enne originario di Nicosia (Enna), ma da tempo residente a Pistoia, l’uomo morto nell’incidente verificatosi ieri pomeriggio, giovedì 6 aprile, sulla Statale Catena a Casini, frazione del comune di Quarrata, in provincia di Pistoia.

La vittima viaggiava in sella alla sua moto, una Aprilia Supermotard di grossa cilindrata, verso il capoluogo di provincia. All’altezza di un supermercato, come riportano i colleghi de La Nazione, la due ruote è entrata in collisione con una Cinquecento X che pare fosse impegnata in una manovra di svolta per entrare nel parcheggio del discount. Un urto molto violento che ha fatto finire il centauro sull’asfalto.

Tempestivamente sul luogo dell’impatto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Allertata anche l’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far nulla per Genovese: dopo circa un’ora di tentativi di rianimazione, è stata dichiarata la morte. Fatali le lesioni riportate nel sinistro.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi di legge per accertare la dinamica dello scontro mortale. Il tratto interessato, scrive La Nazione, è rimasto chiuso al traffico per diverse ore in modo da permettere i soccorsi e le operazioni delle forze dell’ordine.