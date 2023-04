Un uomo di 46 anni è morto in ospedale a Padova dopo essersi senti male mentre era alla guida della sua auto nel pomeriggio di Albignasego. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

06 aprile 2023

Si sente male in auto: morto un uomo di 46 anni

Ha accusato un malore alla guida ed perso il controllo della sua vettura, finita poi fuori strada. Così ha perso la vita un uomo di 46 anni all’ospedale di Padova, dove era stato trasportato qualche ora prima dai soccorsi.

L’uscita di strada è avvenuta ieri pomeriggio ad Albignasego, dove è intervenuto un equipaggio del 118 che ha caricato il conducente in ambulanza per trasportarlo in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che ipotizzano un incidente provocato da un malore.

Ieri pomeriggio, mercoledì 5 aprile, un uomo è morto all’ospedale di Padova, dove era arrivato poco prima in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 ad Albignasego. Si tratta di Andrea De Marchi, 46enne residente nel capoluogo di provincia veneto.

L’uomo stava percorrendo alla guida della sua vettura via Dante. Improvvisamente, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Gazzettino, si sarebbe sentito male ed avrebbe perso il controllo del veicolo che ha terminato la corsa fuori dalla sede stradale. Subito è stato dato l’allarme e la centrale operativa ha inviato in via Dante un’equipe medica del Suem 118.

I soccorritori hanno provato a rianimare il 46enne, trovato privo di sensi nell’abitacolo, che è stato poi trasportato in codice rosso presso il nosocomio di Padova. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerlo in vita: poche ore dopo, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto a tutti gli accertamenti ed i rilievi di legge. Secondo quanto appurato dai militari dell’Arma, riferisce Il Gazzettino, si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma verificatasi per via del malore che ha fatto perdere i sensi al conducente. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’auto per ulteriori accertamenti.