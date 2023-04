Ieri pomeriggio su un treno Frecciarossa, giunto nei pressi della stazione di Arezzo, un ragazzo di 19 anni è morto soffocato da un boccone di cibo.

Di Marco Spartà

06 aprile 2023

Si sente male mentre mangia in treno: morto uno studente

Tragedia su un treno ad alta velocità nel pomeriggio di ieri. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere rimasto soffocato da un boccone di cibo mentre mangiava. I passeggeri, tra cui due medici, hanno prestato i primi soccorsi e lanciato l’allarme.

Il convoglio si è fermato alla stazione di Arezzo, dove sono accorsi i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: è stato possibile solo constatare il decesso del giovane.

Arezzo, dramma sul Frecciarossa: ragazzo di 19 anni muore soffocato da un boccone

Un ragazzo è deceduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 aprile, mentre viaggiava su un treno ad alta velocità. La vittima è Gaspar Natuan Wenger, 19enne studente svizzero che si trovava in Italia in gita scolastica.

Il giovane, insieme ai compagni di classe, era a bordo di un Frecciarossa, partito da Roma e diretto a Milano. Secondo quanto ricostruito, riportano alcune testate locali e la redazione di Fanpage, nei pressi della stazione di Arezzo, mentre stava mangiando, Gaspar avrebbe iniziato a sentirsi male per via di un boccone che gli avrebbe ostruito le vie aeree. I passeggeri, tra cui due medici, accorgendosi della situazione hanno lanciato l’allarme e provato a soccorrere il 19enne.

A quel punto, il convoglio si è fermato alla stazione di Arezzo, dove è arrivato il personale medico del 118 che, salito a bordo del treno, ha proseguito le manovre salvavita. Ogni tentativo, però, non ha dato l’esito sperato e alla fine è stata dichiarata la morte del ragazzo, sopraggiunta per soffocamento.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria accorsi in stazione hanno avviato le indagini e sentito i testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti. Da quanto emerso, riporta Fanpage, pare che la vittima avesse una deformazione alla trachea che non gli permetteva di deglutire correttamente.

Nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria potrebbe stabilire l’esame autoptico sulla salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di San Donato.