Ieri pomeriggio a Prato, un uomo ha perso la vita scivolando dal terrazzo della sua villetta, dove stava eseguendo dei piccoli lavoretti domestici.

Di Marco Spartà

05 aprile 2023

Incidente domestico nel pomeriggio: morto un uomo

Un uomo di 65 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione a Prato. Il 65enne sembra stesse imbiancando alcune tegole, ma è precipitato nel vuoto da un’altezza di diversi metri piombando nel giardino dei vicini.

Dopo la segnalazione, sul luogo della tragedia è arrivato lo staff medico del 118 che ha provato in tutti i modi a strappare alla morte l’uomo, ma i tentativi sono risultati vani: fatali i traumi riportati nella caduta. Per le indagini sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno ricostruito il drammatico episodio.

Prato, scivola dal terrazzo mentre imbianca le tegole: 65enne muore dopo volo di 8 metri

È Lorenzo Pietro Grassi, di 65 anni, la vittima della tragedia consumatasi nel pomeriggio di ieri, martedì 4 aprile, in via Traversa Pistoiese a Prato.

Grassi, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come appreso da La Nazione, stava eseguendo dei lavoretti nel terrazzo della sua abitazione. Nel dettaglio, il 65enne stava imbiancando delle tegole del tetto, quando, per cause ancora da determinare, è scivolato nel vuoto finendo contro una rampa di scale nel giardino dei vicini dopo un volo di circa 8 metri. Un impatto fatale.

Presso la villetta sono accorsi gli operatori sanitari del 118 a bordo anche dell’eliambulanza, allertata per l’eventuale trasporto in ospedale. L’elisoccorso, purtroppo, è poi ripartito vuoto: i medici, difatti, nonostante i diversi tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare nulla per salvare il 65enne, deceduto a causa delle gravi lesioni.

Gli agenti della Polizia Municipale di Prato hanno provveduto agli accertamenti del caso. Gli agenti, scrive La Nazione, hanno poi constatato che si è trattato di un tragico incidente domestico che potrebbe essere stato causato da un malore o da una perdita di equilibrio improvvisa. Per questa ragione non sarebbero stati disposti ulteriori esami sulla salma.