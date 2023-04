Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato questa mattina nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Di Marco Spartà

05 aprile 2023

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: l’ex premier è in terapia intensiva

Nelle scorse ore, Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si troverebbe nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica per problemi cardiovascolari.

L’ex premier sarebbe stato sottoposto anche ad una Tac ed ora sarebbe in attesa di ulteriori accertamenti presso il nosocomio del capoluogo lombardo, da dove era stato dimesso solo una settimana fa.

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: problemi cardiovascolari per il leader di FI

Silvio Berlusconi è stato ricoverato questa mattina, mercoledì 4 aprile, all’ospedale San Raffale di Milano, dove, stando a quanto riportato da diverse testate tra cui Fanpage, sarebbe arrivato in affanno respiratorio e trasferito nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica.

Secondo le primissime informazioni, sembra che le condizioni del Cavaliere, portato presso il nosocomio milanese per problemi cardiovascolari, siano al momento stabili. Berlusconi sarebbe stato già sottoposto ad una Tac e nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti.

Solo una settimana fa, giovedì 30 marzo, era stato dimesso dallo stesso San Raffaele, dove era rimasto ricoverato per quattro giorni per alcuni accertamenti. Berlusconi aveva lasciato sorridente il nosocomio, accanto alla compagna Marta Fascina, e poco dopo aveva rassicurato e ringraziato tutte le persone che gli erano state vicine attraverso un post condiviso sui propri canali social.

Secondo secondo fonti a lui vicine, il leader di Forza Italia era in buone condizioni dopo il ricovero per i controlli di routine ed era tornato a lavoro, circostanza confermata dallo stesso Berlusconi sui social. Nel post, difatti, aveva scritto: “Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo“.