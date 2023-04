Aveva solo 28 anni l’operaio deceduto questa mattina a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, mentre lavorava all’interno di un’azienda. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

Di Marco Spartà

05 aprile 2023

Incidente in un’azienda: morto operaio di 28 anni

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata di oggi a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Un giovane operaio di 28 anni ha perso la vita mentre si trovava all’interno di un’azienda di verniciatura di articoli metallici.

Stando ai primi accertamenti, la vittima sarebbe rimasta schiacciata da un carrello elevatore. All’arrivo dei soccorsi presso la ditta, per il 28enne era ormai troppo tardi. Ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine, giunte sul posto.

Fano, operaio muore schiacciato dal carrello elevatore in un’azienda: inutili i soccorsi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ancora una vittima sul lavoro in Italia, l’ennesima che aggrava un bilancio già pesantissimo. Questa mattina, mercoledì 5 aprile, un operaio è morto all’interno della Polver, ditta di Fano (Pesaro e Urbino) che si occupa della verniciatura di articoli metallici. A perdere la vita un 28enne residente nel paese.

Il dramma sarebbe avvenuto, secondo le prime informazioni riportate da alcune fonti locali e da Il Resto del Carlino, intono alle 7:20 quando il giovane operaio, per cause ancora al vaglio degli investigatori, sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e presso l’azienda, sita in via Papiria al civico 67, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Quando i pompieri, hanno estratto l’operaio non c’è stato più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solamente dichiararne la morte. Vista la gravità dell’incidente, scrive Il Resto del Carlino, era stato anche allertato l’elisoccorso, atterrato sul posto.

Sull’infortunio mortale stanno ora indagando gli agenti della Polizia che sono accorsi presso l’azienda e stanno ancora svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro in poche ore nel nostro Paese: ieri pomeriggio a Marcellina, in provincia di Roma, un operaio di 65 anni aveva perso la vita precipitando da un’impalcatura mentre era impegnato nella ristrutturazione di una villetta.