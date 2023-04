Una donna di 53 anni è morta ieri pomeriggio dopo essere stata attaccata dal cane del fratello a Soldano, in provincia di Imperia. Inutile la corsa in ospedale.

06 aprile 2023

Donna assalita dal cane del fratello: muore in ospedale

È stata assalita dal cane del fratello di cui si stava prendendo cura per qualche giorno, visto che quest’ultimo era partito per una vacanza. È morta così nel pomeriggio di ieri a Soldano, in provincia di Imperia, una donna di 53 anni.

Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri ed i soccorsi del 118 che hanno trovato la 53enne riversa in una pozza di sangue ed il cane accanto che continuava ad azzannarla, i militari dell’Arma per fermarlo sono stati costretti a sparargli. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poco dopo.

Soldano, assalita dal rottweiler del fratello: Patrizia muore a 53 anni

È Patrizia La Marca, 53enne dirigente di un supermercato, la donna morta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 aprile, a Soldano (Imperia) dopo essere stata azzannata dal cane del fratello.

La 53enne era a andata a casa del fratello, partito insieme alla famiglia per qualche giorno di vacanza, per dare da mangiare al suo rottweiler. Giunta presso l’abitazione, per cause ancora da chiarire, come riporta Il Secolo XIX, l’animale, legato ad una catena, l’ha morsa ripetutamente. Le urla hanno destato l’attenzione dei vicini di casa che hanno lanciato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti lo staff medico del 118 ed i carabinieri che si sono trovati di fronte ad una scena agghiacciante: la donna riversa al suolo in un lago di sangue, mentre il rottweiler continuava a morderla. Per permettere i soccorsi, i militari dell’Arma hanno dovuto sparare con la pistola d’ordinanza al cane ferendolo. La 53enne è stata poi caricata sull’eliambulanza e trasportata all’ospedale del Santa Corona di Pietra Ligure, dove è arrivata in condizioni disperate con ferite su tutto il corpo. Nulla è stato possibile per salvarla: poco dopo l’arrivo in nosocomio, scrive Il Secolo XIX, Patrizia è deceduta.

Ora sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica del terribile episodio.