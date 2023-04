Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto ieri notte in un bosco di Caldes, nella provincia di Trento: si ipotizza possa essere stato assalito da un orso.

Di Marco Spartà

06 aprile 2023

Esce per una corsa e non torna a casa: runner trovato morto

La scorsa notte un ragazzo di 26 anni è stato trovato senza vita in un bosco di Caldes, in provincia di Trento, dove si era recato per una corsetta. A trovare il cadavere sono state le squadre di ricerca che erano state allarmate dalla compagna del giovane.

Secondo quanto ricostruito al momento, pare che il 26enne possa essere stato aggredito da un animale selvatico, probabilmente un orso. Sul corpo sarebbero state rinvenute delle ferite riconducibile ad un’aggressione. A stabilirlo saranno i successivi accertamenti.

Caldes, runner di 26 anni trovato morto in un bosco: forse aggredito da un grosso orso

Si chiamava Andrea Papi, lo studente 26enne, trovato privo di vita ieri notte, tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, in un bosco di Caldes, piccolo centro della provincia di Trento.

Andrea ieri pomeriggio era andato tra i boschi per una corsa, come era solito fare. Non vedendolo tornare a casa, riferiscono i colleghi di Leggo, la compagna ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine ed i soccorsi. Sono state avviate, dunque, le ricerche a cui hanno preso parte i carabinieri, i vigili del fuoco, gli uomini della forestale e diversi volontari che hanno battuto tutta l’area circostante. Purtroppo, le operazioni sono terminate intorno alle 3 quando è stato rinvenuto il corpo del runner grazie anche ai cani molecolari.

I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che appurare il decesso del 26enne. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della compagnia di Cles ed i colleghi della Scientifica. Dai primi accertamenti, secondo quanto riferisce Leggo, il cadavere sembra presentasse delle ferite che potrebbero essere state inferte al giovane da un animale. Gli inquirenti ipotizzano, dunque, che durante la corsa Andrea sia stato assalito da un grosso animale selvatico, con molta probabilità un orso.

La conferma potrebbe arrivare dai risultati dell’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha già disposto sulla salma e che verrà effettuata nelle prossime ore.