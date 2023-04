Un ragazzo di soli 29 anni è stato trovato morto mercoledì pomeriggio dalla sorella nel loro appartamento di Chieti Scalo: si sarebbe trattato di un gesto estremo.

Studente trovato morto in casa: aveva solo 29 anni

Nel pomeriggio di mercoledì a Chieti Scalo, un ragazzo di 29 anni è stato trovato senza vita nell’appartamento in cui viveva insieme alla sorella. A fare la drammatica scoperta è stata proprio quest’ultima che rincasando ha trovato il fratello impiccato con una corda ad una porta.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze. Purtroppo, quando l’equipe medica è arrivata presso l’abitazione, per il 29enne era ormai troppo tardi. Da quanto emerso, il giovane si sarebbe tolto la vita per ragioni legate agli studi universitari.

Chieti Scalo, 29enne si toglie la vita in casa: alla base del gesto ragioni legate agli studi

Choc a Chieti Scalo, dove uno studente di 29 anni, originario di Manduria, in provincia di Taranto, è stato trovato morto nella casa in cui viveva con la sorella.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile, quando proprio la sorella, rientrata nell’appartamento, riporta la redazione de Il Messaggero, si è trovata di fronte all’agghiacciante scena: il corpo del 29enne impiccato con una corda stretta al collo e l’altra estremità ad una porta. Subito la donna ha chiamato i soccorsi.

La centrale operativa ha inviato un equipaggio del 118 a cui, una volta sul posto, non è rimasto altro che dichiarare la morte dello studente. Vani tutti i tentativi di rianimazione.

Presso l’abitazione è arrivata anche la Polizia di Stato del capoluogo di provincia abruzzese che ha condotto i rilievi e le indagini per stabilire quanto accaduto. Secondo quanto appurato dalle forze dell’ordine, scrive Il Messaggero, il giovane si sarebbe tolto la vita per questioni legate agli studi universitari. Gli agenti, difatti, avrebbero trovato in casa un block notes, in cui il 29enne ha spiegato le ragioni alla base del gesto estremo: esami non sostenuti, contrariamente a quanto aveva raccontato ai genitori. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre ulteriori accertamenti.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato: già nei mesi scorsi si sono registrati casi di suicidio tra gli universitari che, ritrovandosi indietro con gli studi, si sono tolti la vita.