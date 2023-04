Nella serata di mercoledì a Sottomarina di Chioggia, nella provincia di Venezia, un uomo di 62 anni è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione diversi giorni dopo la morte.

Di Marco Spartà

07 aprile 2023

Dramma della solitudine: uomo trovato morto in casa

Dramma della solitudine a Sottomarina di Chioggia, nella provincia di Venezia. Un uomo di 62 anni è stato trovato morto mercoledì sera all’interno dell’appartamento dove viveva da solo ormai da tempo.

L’allarme è scattato quando i vicini ed i familiari, non ricevendo risposte al telefono, hanno contattato i soccorsi. Giunti sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso e rinvenuto il cadavere del 62enne: il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima della scoperta.

Sottomarina di Chioggia, 62enne trovato morto in casa: il decesso alcuni giorni prima

Era morto da giorni nel suo appartamento, ma nessuno si è accorto di nulla. Questa la tragedia consumatasi a Sottomarina, piccola frazione del comune di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un uomo è stato trovato morto mercoledì sera, 5 aprile. Si tratta di Antonello Chiereghin, ex culturista e appassionato di sport di 62 anni.

Antonello viveva da solo in un’abitazione di via Pigafetta, nel complesso Piperno. Alcuni vicini di casa e la sorella, come riportano alcune fonti locali e Il Gazzettino, non vedendolo da giorni, hanno provato a chiamarlo, ma quel silenzio al telefono ha fatto scattare l’allarme temendo potesse essere successo qualcosa di grave al 62enne. Timori che si sono rivelati fondati.

Presso l’abitazione si sono precipitati una squadra dei vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 ed una pattuglia dei carabinieri. I pompieri hanno fatto irruzione dalla finestra rinvenendo poi il corpo esanime di Antonello: i sanitari hanno potuto solo dichiararne il decesso. Secondo i primi riscontri, la morte sarebbe sopraggiunta alcuni giorni prima del tragico ritrovamento.

Si tratta, riporta la redazione de Il Gazzettino, del quarto dramma della solitudine nell’ultimo mese nel comune del veneziano. Decessi che hanno sconvolto la comunità locale.