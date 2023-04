Un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima di un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 7 bis a Marcianise, in provincia di Caserta.

Di Marco Spartà

07 aprile 2023

Scontro nella notte: muore giovanissimo centauro

Morire a soli 23 anni in un tragico incidente stradale. È accaduto la scorsa notte lungo la statale 7 bis all’altezza di Marcianise, in provincia di Caserta. La moto su cui viaggiava il 23enne, dopo aver urtato un cordolo, è finita contro due auto.

Nulla da fare all’arrivo dei soccorsi del 118 a cui non è rimasto altro che appurare la morte del giovane centauro: gravissime le lesioni riportate nel sinistro. I carabinieri hanno condotto i rilievi di legge che dovranno stabilire l’esatta dinamica.

Marcianise, incidente mortale lungo la statale 7 bis: Mario perde la vita a soli 23 anni

Incidente mortale ieri notte, tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile, sulla statale 7 bis nel tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Teverola, nel territorio di Marcianise, comune della provincia di Caserta. La vittima è Mario Montella, 23enne di Casaluce.

Non si conosce ancora le dinamica del sinistro, ma stando ad una prima ricostruzione, appresa dai colleghi della redazione di Caserta News, il giovane era in sella alla sua moto che avrebbe urtato il cordolo di una rotonda. Dopo l’impatto il 23enne avrebbe perso il controllo della moto, finita poi contro due auto, che viaggiavano nell’opposto senso di marcia.

Sul posto, all’incrocio tra la statale 7 bis e la statale 265, si è precipitato lo staff medico del 118 che hanno provato disperatamente a rianimare Mario: tutto inutile. Alla fine, i sanitari si sono dovuti arrendere constatandone il decesso.

Accorsi anche i carabinieri della compagnia di Marcianise che hanno svolto gli accertamenti ed i rilievi di legge per stabilire nel dettaglio le cause e la dinamiche dello scontro costato la vita al ragazzo. In tal senso, scrive Caserta News, i militari dell’Arma hanno sentito le persone che hanno assistito alla tragedia, mentre, su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita in obitorio, dove potrebbero essere svolti ulteriori esami.