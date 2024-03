Parcheggia e dimentica di inserire il freno a mano: rider muore travolto da un’auto

Un rider di 45 anni è morto ieri sera a Torrimpietra di Fiumicino, in provincia di Roma, dopo essere stato travolto dall’auto con cui stava effettuando delle consegne a domicilio.

Il 45enne sembra avesse parcheggiato l’auto in salita non inserendo il freno a mano e, dopo aver lasciato l’abitacolo, è stato centrato in pieno dal mezzo. Sul luogo del drammatico incidente è arrivata immediatamente l’equipe medica del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte del rider. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Intorno alle 22 di ieri sera, domenica 10 marzo, Torrimpietra, piccola frazione di Fiumicino, in provincia di Roma, un rider è morto dopo essere stato investito dalla sua stessa vettura.

Il 45enne, di nazionalità pachistana, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, come riportano alcune testate locali ed i colleghi della redazione de Il Corriere della Sera, stava effettuando delle consegne a domicilio e durante una di esse, aveva parcheggiato la vettura leggermente in salita. Una volta sceso dal mezzo, però, quest’ultimo ha ripreso la marcia centrandolo in pieno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ai quali, però, non è rimasto altro che dichiarare il decesso del rider che sarebbe sopraggiunto praticamente sul colpo dopo l’investimento.

Accorsi anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica della tragedia. Secondo quanto appurato, potrebbe essersi trattato di una dimenticanza da parte della vittima che, prima di scendere dalla vettura, non avrebbe inserito il freno a mano e la marcia.

Un dramma simile a novembre

A novembre dello scorso anno, una sorte simile era toccata ad un uomo di 42 anni che aveva perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dalla sua vettura che aveva appena parcheggiato in garage a Carchitti, frazione di Palestrina, sempre in provincia di Roma. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c’era stato nulla da fare.