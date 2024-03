Hai mai controllato da dove arriva la carne di Eurospin? La risposta ti sorprenderà

La scoperta su quella che è la provenienza della carne di Eurospin e su chi siano i maggiori produttori coinvolti. Molti consumatori sono rimasti stupiti.

Uno dei discount più diffusi e amati in Italia è Eurospin, che ha numerosi punti vendita dislocati in tutta Italia e che si è ampliato in maniera importante dalla prima metà degli anni Novanta in poi. I discount sono dei luoghi dove andare a fare la spesa effettivamente conviene.

Spesso infatti, ai prezzi in media più bassi di quelli che potremmo trovare al supermercato, si accompagna anche una qualità molto soddisfacente in relazione a quella che è la merce acquistata. Ed uno dei prodotti più apprezzati dai consumatori italiani è la carne, che è disponibile anche nei banchi frigo di Eurospin.

E da dove proviene questa carne? Secondo quanto dichiarato dall’azienda stessa, la carne venduta da Eurospin ha una provenienza certa.

E l’azienda, che è tra i nomi più conosciuti nell’ambito della grande distribuzione, sostiene la legittimità dei propri prodotti e la relativa alta qualità. Chi è che produce la carne venduta da Eurospin allora?

Carne di Eurospin, chi sono i produttori

Sappiamo che si tratta di prodotti italiani di ottima qualità. La carne di Eurospin proviene infatti da allevamenti italiani nei quali vengono adottate le misure idonee previste dalla legge. Sia in termini di rispetto della dignità degli animali e della loro tutela, evitando che soffrano, sia in fatto per l’appunto di qualità.

Ad esempio, la carne in gelatina della marca “Il Buon Pascolo” è prodotta da Montana, un marchio italiano molto noto del quale abbiamo sentito parlare in appositi spot in televisione. Anche la mortadella in vaschetta marchiata “La Bottega del Gusto” è prodotta da Fiorucci. E questo è un altro nome ben noto e di grande rilievo.

I Wurstel Tobias, invece, sono prodotti da Amadori. Tutto ciò dimostra che, nonostante i prezzi vantaggiosi, la qualità e l’origine dei prodotti venduti da Eurospin sono garantite da marchi noti e affidabili sul mercato italiano.

Possiamo stare tranquilli in questo senso, quindi. Da Eurospin ci sono dei prodotti che vedono come soggetti produttori alcuni dei marchi più famosi che ci siano, attivi tanto nel nostro Paese quanto all’estero. E questo basta per fare da sinonimo di qualità.

Qualità che nei discount non manca, proprio come nel caso dei supermercati. Fare la spesa nei primi però può risultare più conveniente per le tasche. Infatti i prezzi sono in genere più bassi. Ed anche se le marche sono meno note, chi realizza questo o quel tipo di genere alimentare può essere lo stesso che piazza degli omologhi prodotti con il proprio marchio nei supermercati stessi.