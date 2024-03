LIDL e il richiamo alimentare urgente per sostanza nociva oltre i limiti | FOTO

Le informazioni sul richiamo alimentare diffuso da LIDL in merito a quanto successo nelle ultime ore. È intervenuto anche il Ministero della Salute.

LIDL ha comunicato di avere provveduto a sottoporre a richiamo alimentare un articolo in vendita presso i suoi punti vendita. La notifica relativa presenta tutti i dati necessari per potere individuare il prodotto coinvolto. Occorre seguire la procedura standard prevista in casi come questo.

Procedura che prevede la restituzione della merce interessata al punto vendita dove in un primo momento aveva avuto luogo l’acquisto. Una cosa che può essere portata a termine anche senza esibire lo scontrino ottenuto in quella fase.

Dal momento che si parla di una situazione che potrebbe avere delle ripercussioni negative sulla salute dei consumatori, è sufficiente presentarsi al box accoglienza per esporre il problema. E decidere se ottenere un rimborso della cifra spesa oppure se scegliere di sostituire la merce sottoposta a richiamo alimentare con altra dallo stesso prezzo di vendita.

In questo caso il richiamo alimentare di Lidl è avvenuto a scopo cautelativo, a causa della riscontrata presenza di una sostanza tossica. La stessa si trova in quantità superiori rispetto a quello che è il tetto massimo fissato dalle norme di sicurezza vigenti sul territorio dell’Unione Europea, Italia compresa.

Lidl e il richiamo alimentare, qual è il prodotto coinvolto

La sostanza in questione è la patulina, una tossina prodotta da alcuni funghi del genere Penicillium, Aspergillus e Byssochlamys. La stessa è spesso presente principalmente nei frutti, soprattutto nelle mele, e può causare problemi di salute se ingerita in grandi quantità.

La notifica di richiamo alimentare di Lidl, pubblicata anche sul portale web ufficiale del Ministero della Salute, riporta marca, data di scadenza, produttore ed altro di questo prodotto. Non è presente alcun lotto di riferimento, ma la segnalazione riguarda le unità di Frullato multifrutti Red Genius con la marca di Solevita che riportano come data di scadenza il giorno 12/03/2024.

A produrre questo frullato è la ditta tedesca Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG nel suo stabilimento di Moers, in Germania. Cosa confermata anche dal Ministero della Salute. Di conseguenza chiunque si accorga di avere acquistato l’articolo indicato è tenuto a non consumarlo ed a restituirlo al discount Lidl dove è avvenuto l’acquisto.

È possibile anche consultare un apposito numero verde messo a disposizione dalla stessa Lidl. Si tratta del numero 800 480048, di facile compilazione. L’assistenza clienti potrà fornire ulteriori indicazioni sul da farsi. Lidl mette in vendita anche la Colomba di Pasqua DeLuxe e vale la pena sapere quanto sia conveniente e chi è che la produce. Con la stessa cosa che vale per il grano usato per la produzione della pasta da discount.