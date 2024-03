Terrificante incidente stradale: Sharon muore a soli 19 anni

Una ragazza di 19 anni è morta questa mattina in ospedale a Taranto, dove si trovava ricoverata in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi.

Non ce l’ha fatta la ragazza di 19 anni che tre giorni fa era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale lungo via Mediterraneo, fra Tramontone e Taranto. La giovane, insieme ad altre tre amiche, era a bordo di una vettura che, dopo aver urtato un altro veicolo, era finita contro un palo in cemento e si era ribaltata.

Le ragazze erano state trasportate d’urgenza in ospedale, dove la 19enne è arrivata in condizioni disperate. Purtroppo, dopo tre giorni di agonia, è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate. Altre due giovani sono, tuttora, ricoverate, ma non in pericolo di vita, la quarta è stata già dimessa.

Taranto, auto si ribalta dopo lo schianto: ragazza muore dopo tre giorni di coma

È morta questa mattina, lunedì 11 marzo, Sharon Bonillo, la 19enne che si trovava ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente verificatosi nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo sulla via Mediterraneo, strada che collega Tramontone a Taranto.

Sharon, secondo quanto ricostruito, come scrivono varie redazioni tra cui Il Quotidiano di Puglia, si trovava a bordo di una vettura, una Fiat 500 sulla quale viaggiavano anche altre tre sue amiche. Per cause ancora da stabilire, l’utilitaria ha impattato contro un’altra auto ed è poi finita contro un palo di cemento ribaltandosi.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e dello staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere le quattro occupanti che sono state trasportate d’urgenza presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove Sharon è arrivata in condizioni critiche. Purtroppo, dopo tre giorni di ricovero in prognosi riservata, il cuore della 19enne, che era in coma, ha smesso di battere per sempre. In condizioni stabili due delle amiche, ancora in ospedale, mentre la quarta è stata già dimessa.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri a cui è stato affidato il compito di risalire alla dinamica esatta del sinistro.

Nei giorni scorsi anche una fiaccolata di preghiera

La notizia della morte della 19enne ha scosso l’intera comunità locale che si è stretta al dolore dei familiari dopo aver sperato per giorni che Sharon potesse riprendersi. Era stata anche organizzata una fiaccolata di preghiera da amici e parenti. Tanti ora i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social per ricordare la giovane.

Questa mattina, un’altra tragedia stradale in Puglia: un maresciallo dell’Esercito in pensione di 69 anni ha perso la vita a Nardò, in provincia di Lecce, dopo essersi schiantato in auto contro il muro di recinzione di un’abitazione.