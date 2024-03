Angelina Mango, l’atroce verità sulle canzoni di papà Pino: “Non le ascolto”. E svela il perché

La vincitrice di Sanremo 2024 si lascia sfuggire alcune rivelazioni sulle canzoni del papà Pino, Angelina Mango svela perché non le ascolta.

Incredibile è il successo che la giovane cantante sta conquistando grazie al suo talento e alla sua voce pazzesca, nelle scorse settimana ha conquistato tutti durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Alla 74esima edizione della famosa kermesse musicale ha gareggiato con il brano ‘La noia’, canzone che le ha fatto ottenere la vittoria. Quello raggiunto sul palco dell’Ariston è traguardo importantissimo che l’ha fatta emozionare moltissimo e la farà approdare dal 7 all’11 maggio in Svezia all’Eurovision Song Contest.

Prima di Sanremo a farle ottenere una cerca visibilità è stata però la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha stupito tutti con la sua fantastica voce. Nel programma si è aggiudicata il secondo posto ma è stato per lei un vero e proprio trampolino di lancio, da quel momento infatti sta conquistando un successo dopo l’altro.

Angelina Mango torna a parlare del padre, cosa ha detto sulle sue canzoni

Essendo figlia d’arte la cantante ha dovuto fare spesso i conti con molte critiche e polemiche, sono infatti in molti a pensare che sia ‘privilegiata’ nel mondo della musica dal momento che è la figlia del famosissimo Pino Mango e dell’ex voce dei Matia Bazar Laura Valente. Lei però da sempre cerca di dimostrare che deve ogni risultato che ottiene al suo talento e al suo impegno.

Il padre di Angelina Mango ha conquistato un successo incredibile nel corso della sua carriera musicale ed è considerato un artista di grande valore. Morì all’età di sessant’anni durante un concerto a Policoro a causa di un malore, il video lasciò tutti senza parole ed ebbe un forte impatto nella vita dell’ex allieva di Amici. Lei stessa ha parlato del difficile periodo che ha vissuto con alcuni suoi compagni di avventura durante la partecipazione al noto talent show. Parlando del padre si è lasciata anche sfuggire alcune rivelazioni sulle sue canzoni che hanno stupito tutti.

Angelina Mango ascolta le canzoni del padre? La rivelazione della cantante spiazza

Ad Amici la cantante aveva raccontato di aver vissuto per quindici anni a Maratea, vicino a Lagonegro, insieme alla sua famiglia. In casa erano tutti musicisti, entrambi i suoi genitori cantavano e lei ha iniziato a cantare e parlare insieme. Tra le mura domestiche c’era musica ovunque e iniziò anche lei a fare musica, era il loro mezzo di comunicazione.

Parlando della tragica morte del padre ha ricordato che aveva 60 anni quando è morto ed è stato pesante per lei e per la sua famiglia. In quel momento nella sua mente si scatenò l’inferno, soprattutto perché era tutto sotto le telecamere, lei aveva iniziato le scuole superiori da pochi mesi.

Durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi alcuni allievi le ha chiesto se ascolta le canzoni del padre, a questa domanda ha così risposto: “Ogni tanto. Se mi fa male no.” La splendida e talentuosa Angelina Mango aveva poi aggiunto: “È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato”.