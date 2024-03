Ha avuto luogo proprio ora una nuova apertura, con Despar che offre nuove opportunità di lavoro e di possibilità per la spesa quotidiana.

Una nuova apertura da Despar viene incontro alle esigenze dei cittadini, che potranno così fare affidamento su di un ulteriore punto vendita per quanto riguarda il fare la spesa. Anche perché non è prevista alcuna chiusura settimanale, grazie ad una sagace turnazione tra il personale impiegato.

Ormai è da tempo che i punti vendita hanno ampliato la loro offerta, non solo in termini di possibilità di acquisto ma anche per quanto riguarda la disponibilità degli orari. Esistono dei supermercati che sono aperti per tutta la durata della giornata, anche di notte.

In questo caso la nuova apertura Despar va ad interessare una superficie che si distende su 150 metri quadrati di spazio. Non c’è attività notturna, anche se i battenti resteranno aperti in maniera ininterrotta tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal lunedì alla domenica.

C’è una motivazione ben specifica che riguarda questa nuova apertura, la quale coinvolge un grande marchio della distribuzione organizzata. E cioè l’esigenza di volere soddisfare le esigenze “di quartiere”, come attestano anche le dimensioni stesse del nuovo supermercato.

Nuova apertura, dov’è che Despar ha creato un ulteriore punto vendita

Despar è molto conosciuto ed apprezzato, ed è presente in praticamente qualsiasi Regione d’Italia. Il nuovo locale di cui parliamo ha aperto a Ferrara, e più per la precisione in via Garibaldi 162, a breve distanza dall’incrocio con corso Isonzo.

Ci sono già diversi altri punti vendita Despar nella città estense e provincia, e le misure occupate danno proprio l’idea di volere fare da punto di riferimento per le esigenze alimentare dei residenti in zona. Da Despar c’è sempre una piena risposta alle necessità di dovere fare la spesa per quanto riguarda il cosa portare in tavola.

In totale si trovano undici negozi Despar a Ferrara e dintorni, con la famiglia Remari che è il principale referente per quanto riguarda la loro gestione. La nuova apertura fa seguito a dei lavori flash, durati appena sei settimane. Per adesso hanno avuto luogo anche cinque nuove assunzioni.

Ovviamente l’amministrazione locale è ben felice della cosa. Una nuova attività economica porta sempre a delle nuove opportunità di investimento e crea occupazione. Cosa che fa sempre bene.

E comunque non sono solo i supermercati ad offrire delle buone e convenienti opportunità. Anche i discount non sono da sottovalutare in questo, come attesta una recente offerta fornita da Lidl.