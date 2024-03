Scopri l’origine della carne di Lidl: c’è trasparenza sulla provenienza dei prodotti?

La scoperta su chi produce la carne di Lidl e su quale sia la sua provenienza. Se la compri è meglio che tu sappia questo.

La carne di Lidl viene certificata come di qualità ed assolutamente consigliata. Parliamo del resto di uno dei nomi più conosciuti della grande distribuzione organizzata, nonostante per alcuni la percezione del discount non sia la stessa rispetto a quella che si ha comunemente di un supermercato.

E questo è un modo di pensare sbagliato. Infatti la qualità dei prodotti dei discount è la stessa di quelli omologhi che possiamo trovare nei supermercati? Perché questo? Perché in molti casi i produttori sono gli stessi, e gli stabilimenti e le materie prime anche.

A cambiare sono invece i marchi e le linee. In generale però i prodotti del discount costano di meno perché non ci sono alle loro spalle dei costi da sostenere come nel caso dei corrispettivi del supermercato. Ad esempio non c’è lo stesso battage pubblicitario, ed anche in fatto di distribuzione le dinamiche sono più semplici.

La carne di Lidl è fresca ed è importante conoscere quale sia la sua provenienza, visto e considerato che Lidl non è invece italiana ma tedesca. C’è da fidarsi quindi?

Carne di Lidl, chi la produce e da dove viene

Ebbene, Lidl ha stretto dei contatti con alcune delle più rispettevoli ed affidabili aziende nell’ambito della produzione della carne. I soggetti coinvolti sono tutti nostrani e presenti su suolo nazionale. La cosa vale per qualsiasi tipo di carne, da quella di bovino a quella di ovino, di suino o di altra tipologia.

Sempre Lidl ha messo su il progetto chiamato “Filiera Qualità Prezzo”, che tutela anche la categoria degli allevatori e degli agricoltori. Il discorso poi non riguarda la sola carne ma anche gli affettati. Ed abbiamo, tra i nomi interessati, quelli del Salumificio Pedrazzoli, con sede a Brescia; dell’emiliano Salumificio Villani. E del molto famoso Rovagnati.

I prezzi proposti sono vantaggiosi e molto consigliati. Il principio che fa riferimento alla qualità dei prodotti proposti non solo da Lidl ma anche da altri discount ormai è noto. Come detto in apertura di questo articolo, gli standard raggiunti sono ormai alti anche per questa tipologia di punti vendita.

Soggetti, materie prime, impianti industriali e metodologie di produzione sono le medesime. Cambiano solamente i marchi, per questioni se vogliamo anche burocratiche. Ma alla fine molte volte il risultato è lo stesso, ed è molto buono.

Diamo anche uno sguardo a quella che è la provenienza della carne di Eurospin, così come la provenienza del grano necessario per la produzione della pasta sempre venduta nei discount.