Scontro fra auto e camion sulla provinciale: muore noto imprenditore

Incidente mortale nella mattinata di ieri a Buronzo, in provincia di Vercelli: morto un noto imprenditore di 68 anni, ferito gravemente un camionista.

Spaventoso incidente stradale nella mattinata di ieri lungo la provinciale 62 all’altezza di Buronzo, comune della provincia di Vercelli. Il bilancio è di un morto ed un ferito grave. A perdere la vita un imprenditore di 68 anni che viaggiava a bordo della sua vettura, scontratasi contro un camion.

Dopo il violento impatto, i due mezzi sono finiti fuori dalla carreggiata. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per il 68enne, di cui è stato possibile solo dichiararne la morte. Il camionista è stato, invece, trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato. La dinamica dello scontro è al vaglio delle forze dell’ordine.

Buronzo, incidente sulla provinciale 62: morto imprenditore di 62 anni

Massimo Marchi, noto e stimato imprenditore di 68 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale: la tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri, lunedì 11 marzo, lungo la provinciale 62 nel territorio di Buronzo, in provincia di Vercelli.

Marchi, secondo quanto ricostruito, come scrivono alcune fonti locali e la redazione di Today, viaggiava a bordo della sua Mercedes che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un camion, un impatto che ha fatto terminare entrambi i mezzi coinvolti fuori strada.

Sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il camionista ed il 68enne affidandoli alle cure dello staff medico del 118: purtroppo, per l’imprenditore non è stato possibile far altro che appurarne la morte, mentre il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Qui, ora versa in gravi condizioni.

Per determinare la dinamica dello scontro, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge ed ora stanno conducendo le indagini in modo da risalire alle cause che hanno fatto entrare in collisione i due mezzi.

Lascia la moglie e due figli

La notizia della morte di Massimo Marchi ha sconvolto l’intera provincia dove era molto conosciuto: l’imprenditore era stato anche presidente dell’Unione Industriale Biellese e della società editrice del giornale Il Biellese. Lascia la moglie e due figli.

Quello di ieri è l’ennesimo incidente mortale sulle nostre strade: nella serata precedente, una donna di 40 anni era rimasta vittima di un sinistro avvenuto sulla statale 131 all’altezza di Mogoro, in provincia di Oristano.