Stefano De Martino di nuovo innamorato? Le foto con una ragazza insospettiscono i fan

Stefano De Martino: per lui nuovo amore in vista? Il gossip corre veloce: cosa sappiamo in merito sulla vicenda. Le precisazioni

Stefano De Martino sarebbe di nuovo innamorato? Sull’ex ballerino e conduttore tv se ne sono dette di cotte e di crude negli ultimi tempi, tra flirt vari e scappatelle, oltre il matrimonio con Belen, che chiamarle così secondo quanto raccontato dalla showgirl sarebbe riduttivo. Un uomo affine al tradimento dunque? Questo non possiamo dirlo con certezza ma quello che è sicuro, che oltre alla Rodriguez nessun’altra donna ha rappresentato per Stefano un grande amore.

Dopo la loro ennesima rottura, l’argentina ha iniziato un’altra storia, l’ha già interrotta e si parla anche di altri flirt, e invece Stefano? Sembrerebbe che nel suo cuore ci sia finalmente una ragazza. Vediamo di chi si tratta e cosa sappiamo in merito.

Stefano De Martino fidanzato? Cosa accade

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? È questa la domanda che serpeggia sui social in questi giorni e che i suoi fan si chiedono dopo la pubblicazione da parte dello showman di uno scatto che lo vede accanto ad una ragazza. Di chi si tratta e che rapporti ha con Stefano? Dopo la rottura con Belen, De Martino si è guardato bene dal mostrare la sua vita privata tenendola lontana dai riflettori. Forse ora è arrivato il momento di farsi avanti?

Per molti non è altro che una semplice amicizia. A confermarlo è anche l’influencer e guru del gossip Deianira Marzano che tramite i suoi canali social ha spiegato che la ragazza che abbiamo visto accanto a Stefano si chiama Luciana, è una stylist e non è altro che una vecchia amica dell’ex ballerino. I due si conoscono da più di 6 anni grazie alla designer napoletana Gilda Ambrosio che li ha fatti incontrare per la prima volta.

I rumors e la smentita

Già nei mesi scorsi si era parlato di una presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino. Si era fatto il nome di Martina Trivelli, una giovane di 26 anni che non appartiene al mondo dello spettacolo con la quale lo showman era stato fotografato in moto dai paparazzi. Da parte sua nessuna precisazione in merito. In occasione di San Valentino, l’artista è andato in scena con il suo spettacolo “Meglio stasera..” a Padova ed in una intervista rilasciata a Il Gazzettino ha risposto anche sul gossip. “E questa nuova fidanzata? – è stato chiesto a De Martino – Mi dite per favore chi è?” la risposta ironica. Per il momento, dunque, nulla da dichiarare e rumors con poco fondamento. Forse per Stefano non è ancora tempo di innamorarsi?