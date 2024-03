Da quando uso questo semplice ingrediente per lavare i pavimenti tutti mi chiedono il segreto: un profumo inebriante

Non sai come lavare il pavimento, io dopo mille tentativi ho trovato due prodotti validissimi che conservo in casa: i risultati mi hanno lasciata a bocca aperta.

Aprire la porta di casa e trovarsi davanti il pavimento lucido è il sogno di tutti, sappiamo, però che per riuscire nell’operazione è necessario avere tanta pazienza e pulire le superfici con costanza. Eppure, io sono riuscita ad ottenere risultati sensazionali senza spendere neanche un euro perché tutto quello che mi serviva era conservato in casa.

Adesso, i miei pavimenti sono tornati ad essere brillanti e in più la mia casa profuma come non mai. Per anni sono andata alla ricerca del prodotto migliore e ne ho provati diversi prima di arrivare a trovare quello giusto. Pulire i pavimenti prima mi rubava parecchio tempo, ma adesso in una manciata di minuti la mia casa è finalmente pulita, siete curiosi come ho risolto il problema?

I consigli per lavare al meglio i pavimenti

Le superfici come i pavimenti si sporcano più di altre zone, il motivo è semplice rientriamo in casa e non leviamo subito le scarpe, inoltre è facile che qualcosa cada e si rischia inevitabilmente di sporcare e macchiare. Molte volte, nonostante ai usino vari prodotti il risultato ottenuto non è quello sperato. Per questa ragione, ho scelto di utilizzare un prodotto naturale, così come per il bucato.

Sappiamo bene che i pavimenti andrebbero trattati con frequenza, occorre passare quotidianamente la scopa o in alternativa l’aspirapolvere e poi è necessario anche lavarli. Perché è importante seguire questo ordine? Semplice, lavando direttamente, la polvere o la sporcizia potrebbero graffiare le superfici. Dopo aver portato a termine la prima fase, bisogna occuparsi della seconda, in questo caso ho scelto di utilizzare due prodotti che conservo in casa e oggi vi spiego come li utilizzo per riuscire ad avere pavimenti lucidi e una casa profumata.

Lava i tuoi pavimenti così

Per lavare i pavimenti ho scelto di utilizzare il sapone per i piatti e l’aceto. Se uniti, questi due prodotti sgrassano in profondità e rendono il pavimento lucido. Attenzione, però, il mio consiglio è quello di non utilizzarlo nelle superfici in legno perché potrebbero rovinarsi. Come preparare la soluzione? In primis, è necessario riempire un secchio con acqua molto calda e versare un bicchiere di aceto e qualche goccia di sapone per i patti (non esagerate con le dosi, sarà poi difficile rimuoverlo).

A questo punto, possiamo cominciare a pulire, prestando, però attenzione all’acqua: se questa sarà sporca è necessario cambiarla. Se c’è una bella giornata possiamo tranquillamente aprire le finestre e lasciare asciugare, in alternativa io utilizzo un vecchio asciugamano per far asciugare velocemente le superfici. La casa profumerà e i pavimenti saranno lucidi e, soprattutto, le macchie saranno solo un lontano ricordo. Io ho deciso di non cambiare più questo metodo.