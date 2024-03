Scontro tra auto e tir, Veronika muore a 26 anni: arrestato il compagno

Una ragazza di 26 anni è morta la scorsa notte in un incidente stradale a San Giovanni Reatino, frazione di Rieti: il compagno trovato positivo al test alcolemico.

La scorsa notte, una vettura si è scontrata frontalmente con un camion lungo la via Salaria all’altezza di San Giovanni Reatino, frazione del comune di Rieti. Nel violentissimo impatto, una ragazza di 26 anni che viaggiava sull’auto, condotta dal fidanzato 35enne, ha perso la vita.

Pochi minuti e sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorritori che nulla hanno potuto per salvare la 26enne, mentre i conducenti dei due mezzi coinvolti sono rimasti feriti in maniera lieve e trasportati in ospedale. Il fidanzato della vittima sarebbe risultato positivo al test alcolemico ed è stato posto agli arresti domiciliari.

San Giovanni Reatino, scontro tra auto e tir sulla via Salaria: morta ragazza di 26 anni

Una ragazza è morta la scorsa notte, tra lunedì 11 e martedì 12 marzo, in un grave incidente stradale verificatosi sulla via Salaria nel territorio di San Giovanni Reatino, frazione di Rieti. A perdere la vita Veronika Wrzesinska, 26enne di origine polacca e residente a Torricella in Sabina (Rieti).

Veronika viaggiava a bordo di una vettura, una Ford Fiesta condotta dal compagno, un giovane di 35 anni. L’auto, mentre percorreva via Salaria, come riportano i colleghi de Il Corriere della Sera, si è scontrata frontalmente con un tir, un impatto molto violento.

Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della 26enne, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo lo schianto. Il 35enne ed il camionista sono stati, invece, trasportati in ospedale per le cure del caso, ma entrambi non avrebbero riportato gravi lesioni.

Arrestato il compagno

I carabinieri di Rieti, accorsi sul luogo della tragedia, hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica dello scontro. In tal senso, il ragazzo alla guida della Ford è stato sottoposto agli esami di rito e sarebbe risultato positivo al test alcolemico con un tasso pari a 2.93 g/l, molto più alto rispetto a quello consentito dalla legge (0,5 g/l). Per il 35enne sono scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

La notizia della morte di Veronika ha gettato nello sconforto la comunità di Torricella in Sabina, dove la ragazza viveva.