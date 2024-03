Elisabetta Gregoraci, la showgirl sparisce dai social: fan preoccupati

Elisabetta Gregoraci ha allarmato i fan, sparendo dai social, per poi tornare con una comunicazione preoccupante. Sono giorni molto difficili per la showgirl: scopriamo cos’è successo.

Sale la preoccupazione tra i fan di Elisabetta Gregoraci. L’amatissima showgirl di Soverato è sparita nel nulla per giorni: sempre attivissima sui social, di lei non c’è più stata traccia, gettando il pubblico nell’ansia.

Dal 18 marzo, di Elisabetta non si è vista più l’ombra sui social: in quel giorno la showgirl ha condiviso gli attimi passati con Nathan Falco per festeggiare i suoi 14 anni. Poi sul suo profilo Instagram ha dominato un silenzio assordante che non è passato inosservato, allarmando tutti. Dopo un po’ di giorni, la Gregoraci è riapparsa spiegando nelle stories le ragioni di questa sparizione improvvisa.

Elisabetta Gregoraci, sparisce per giorni dai social: cos’è successo

Dopo alcuni giorni in cui la Gregoraci è sparita dai social, è riemersa dando una spiegazione su quanto accaduto. Lo scorso 22 marzo si è aperta come non mai con i fan, svelando di aver passato dei giorni difficili e come sia sta molto provata. In netta ripresa, la showgirl ha poi sottolineato come stia molto meglio, ringraziando tutti per l’affetto dimostratole.

“Volevo ringraziarvi, sono state delle giornate difficili, sono abbastanza provata, ma grazie a dio va molto meglio. Vi mando un abbraccio e un bacio grande. Grazie”, le parole della conduttrice. La 42enne non è entrata nello specifico in merito al motivo che l’ha turbata: si sa solo che ha passato dei momenti no, sottolineando come forse un giorno racconterà più nel dettaglio quanto accaduto, ma che ora non se la sente (scopri qui un altro duro sfogo della showgirl).

Elisabetta Gregoraci, il periodo complicato

Dopo questa comunicazione, la preoccupazione si è fatta di nuovo largo con un nuovo post Instagram della showgirl in bianco e nero con tanto di didascalia particolare: “quando siete felici fateci caso”, chiosa Elisabetta facendo intendere tra le righe come qualcosa la stia affliggendo in questa fase della sua vita.

Molti fan le hanno chiesto nei commenti come stia: la showgirl ha risposto meglio. Pur avendo affrontato dei giorni pesanti, ora sembra essere in ripresa, anche se non è tornata con la sua solita positività e il suo sorriso smagliante, capace di far battere i cuori dei suoi innumerevoli seguaci, incantanti dalla sua bellezza travolgente.