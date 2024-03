Vettura si ribalta sulla provinciale: muore giovane calciatore di soli 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è rimasto vittima dell’ennesimo incidente mortale sulle nostre strade: la tragedia ieri sera a Zapponeta, in provincia di Foggia.

Una strage senza fine quella sulle nostre strade con il bilancio delle vittime che continua ad aggravarsi costantemente. Ieri sera l’ennesima tragedia: un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un sinistro lungo la provinciale 141 nel territorio di Zapponeta, piccolo centro della provincia di Foggia.

Il 21enne stava percorrendo la provinciale alla guida della sua auto che improvvisamente si è ribaltata dopo aver sbandato. Immediato l’arrivo sul posto dell’equipe medica del 118 che non ha potuto far altro che appurare la morte del giovane automobilista. Intervenuti sul luogo del drammatico sinistro anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Si chiamava Michele di Tommaso, il ragazzo di 21 anni che nella serata di ieri, domenica 24 marzo, ha perso la vita in un tragico incidente a Zapponeta, in provincia di Foggia. Michele era un calciatore della Real Zapponeta, società locale che milita nel girone A della Seconda Categoria.

Il giovane, secondo quanto scrivono diversi giornali locali e la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, era alla guida della sua auto e stava percorrendo la provinciale 141 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato e si è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto sono stati inviati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, per Michele era ormai troppo tardi: all’equipe medica non è rimasto altro che appurarne la morte, sopraggiunta praticamente sul colpo dopo lo spaventoso incidente.

Intervenuti anche i carabinieri che, svolti i rilievi e gli accertamenti sul posto, ora stanno cercando di capire cosa abbia fatto ribaltare la vettura su cui viaggiava la vittima.

La notizia si è subito diffusa e la comunità locale ha mostrato la propria vicinanza ai familiari del 21enne. Hanno voluto esprimere il proprio cordoglio, con un messaggio sui social network, anche la Real Zapponeta e l’amministrazione comunale del centro in provincia di Foggia.

Due tragedie in pochi giorni

Si tratta del secondo gravissimo incidente sulle strade pugliesi: mercoledì, tre persone avevano perso la vita in uno scontro lungo la provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni a Brindisi. Le vittime sono due donne di 50 e 66 anni, decedute subito dopo il sinistro, ed il marito della 66enne, un uomo di 76 anni morto in ospedale il giorno successivo.