Spaventoso incidente sulla provinciale: morte due donne

Due donne di 50 e 66 anni sono morte nel pomeriggio di oggi in un terrificante incidente sulla provinciale tra Brindisi e San Vito dei Normanni.

Ancora vite spezzate sulle strade del nostro Paese. Due donne di 50 e 66 anni sono morte nel primo pomeriggio di oggi in un terrificante scontro lungo la provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni, nel territorio di Brindisi.

La 50enne viaggiava alla guida di una vettura, scontratasi con l’auto su cui si trovava l’altra vittima insieme al marito, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno potuto solo dichiarare la morte della 50enne, avvenuta sul colpo, mentre la coppia a bordo del secondo veicolo è stata trasportata in ospedale. Qui, purtroppo, poco dopo, è deceduta la 66enne a causa dei traumi riportati.

Brindisi, scontro fra due vetture sulla provinciale: morte due donne di 50 e 66 anni

Due morti e un ferito. È il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 20 marzo, sulla strada provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni, all’altezza di Brindisi. A perdere la vita due donne di 50 e 66 anni, entrambi residenti a San Vito dei Normanni.

Stando a quanto ricostruito al momento, come riportano varie fonti locali tra cui la redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, la 66enne era a bordo di una Opel Corsa, condotta dal marito, entrata in collisione, per cause ancora in fase di accertamento, con la Toyota Yaris, guidata dall’altra vittima.

Diversi i mezzi di soccorso del 118 giunti sul posto, insieme alle squadre dei vigili del fuoco. Per la 50enne era ormai troppo tardi, i sanitari non hanno potuto far altro che appurarne la morte, sopraggiunta sul colpo. Marito e moglie che viaggiavano sulla Opel sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi: qui, poco dopo il ricovero, è deceduta la 66enne a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

La Polizia Locale del capoluogo di provincia pugliese, giunta sul posto, ha provveduto ai rilievi ed ora sta cercando di risalire alla causa e alla dinamica dell’impatto fra le due vetture. Chiusa temporaneamente la provinciale.

Si aggrava il bilancio delle vittime sulle strade in Italia

Quello avvenuto nel pomeriggio di oggi è l’ennesimo incidente stradale sul territorio nazionale. Due giorni fa, ad Orbassano, in provincia di Torino, un uomo di 79 anni aveva perso la vita dopo che la bici su cui viaggiava era stata travolta da un camion all’altezza di un incrocio.