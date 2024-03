Bici travolta da un camion all’incrocio: ciclista muore sul colpo

Un pensionato di 79 anni è stato travolto e ucciso da un camion mentre era in sella alla sua bici ieri mattina ad Orbassano, in provincia di Torino.

Investito da un furgone, all’altezza di un incrocio, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Ha perso così la vita un uomo di 79 anni: il drammatico incidente nella tarda mattinata di ieri ad Orbassano, comune della provincia di Torino.

Dopo il violento impatto, che ha spezzato in due la due ruote, sul posto sono arrivati i soccorsi ai quali non è rimasto altro che appurare la morte del ciclista, sopraggiunta praticamente sul colpo. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi e adesso stanno cercando di determinare la dinamica del sinistro costato la vita al 79enne.

Orbassano, investito in bici da un furgone: morto sul colpo un pensionato 79enne

È Rocco Catolino, pensionato 79enne originario di Agnone (Isernia), ma da tempo residente a Pasta di Rivalta, in provincia di Torino, la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina, lunedì 18 marzo, ad Orbassano.

Stando alle prime informazioni, riportate da alcune fonti locali tra cui L’Eco del Chisone, il 79enne stava percorrendo in bici via del Gerbido quando, all’incrocio con via Montale, è stato centrato in pieno da un camion. Uno schianto molto violento che ha spezzato in due la bici e fatto sbalzare sull’asfalto il ciclista.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto l’equipe medica del 118 che non ha potuto far nulla per il 79enne: quando i sanitari sono arrivati sul luogo della tragedia, l’anziano era già senza vita, il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Locale di Orbassano che hanno condotto i rilievi per chiarire la dinamica del terrificante incidente.

In lutto due comunità

La notizia della morte di Catolino ha sconvolto le comunità di Pasta di Rivalta e di Agnone. Il 79enne, che aveva lavorato per anni alla Fiat prima di andare in pensione, era molto conosciuto anche per il suo impegno sportivo: aveva partecipato a diverse gare di running e nel 2006 era stato tedoforo alle Olimpiadi invernali di Torino. Lascia la moglie ed un figlio. Purtroppo, qualche anno fa, Catolino aveva perso l’altro figlio, rimasto vittima di un tragico incidente stradale.