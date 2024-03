Veronica Peparini e Andreas Muller, sono nate le gemelle Penelope e Ginevra

Veronica Peparini e Andreas Muller sono finalmente diventati genitori: le loro gemelline Penelope e Ginevra sono venute alla luce.

Quando nasce un figlio, la vita cambia per sempre, vivendo emozioni indescrivibili. Ben lo sa una coppia famosissima, conosciuta sulla scena dello spettacolo per la sua presenza ad “Amici”.

Stiamo parlando di Veronica Peparini e Andreas Muller che sono diventati finalmente genitori, dopo una gravidanza travagliata: la coppia ha dato alla luce due splendide gemelline, essendo così investita da una gioia pazzesca. Penelope e Ginevra sono i nomi scelti per le piccoline, che hanno arricchito la vita del ballerino, 27 anni, e della coreografa, 52 anni. Malgrado la grande differenza di età, i due formano da tempo una splendida coppia, avendo coronato di recente il loro amore con la dolce attesa.

Seppur felicissimi per la gravidanza, Peparini e Muller hanno vissuto attimi difficili, essendo che si sono state delle complicazioni, che per fortuna ormai rappresentano solo un lontano ricordo (qui trovi il retroscena su una famosa neo mamma).

Peparini e Muller, finalmente genitori: la felicità a mille

Già mamma di Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio con Fabrizio Polli, Veronica Peparini è riuscita a diventare mamma dopo i 50 anni. Il desiderio di Andreas di avere un figlio accanto alla sua amata, è stato talmente forte da far superare qualsiasi paura. Neanche l’età di lei è stata da ostacolo alla voglia della coppia di allargare la famiglia, portando nelle loro vite non una, ma bensì due figlie.

Conosciutisi durante “Amici”, mentre lui era in gara come ballerino e lei era nello staff dei coreografi professionisti, Peparini e Muller si sono innamorati perdutamente, andando a convivere ben presto e ora allargando la loro splendida famiglia. Malgrado consapevole dell’impegno determinato dalla dolce attesa, Veronica non si è fatta fermare, potendo contare sul supporto del suo Andreas e dei suoi splendidi genitori.

La coppia ha condiviso sui social la bella notizia, con tanto di scatti delle piccole: è stato un fiume di auguri da parte di colleghi, amici e fan, felicissimi per Veronica e Andreas (scopri qui una famosa attrice in dolce attesa).

Veronica Peparini e Andreas Muller, il significato dei nomi delle gemelle Penelope e Ginevra

Diventati genitori da pochissimo, Veronica e Andreas hanno spiegato di aver scelto un nome a testa. Muller ha optato per Penelope, conosciuto per la lettura greca, e legato alle parole filo e trama e al concetto di pazienza.

Ginevra è stato scelto da Veronica e significa purezza e spirito. Andreas aveva proposto come secondo nome Rebecca, scartato però dalla compagna.