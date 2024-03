Rosalinda Cannavò, il lieto annuncio: l’attrice è in dolce attesa

Rosalinda Cannavò annuncia la notizia più bella al fianco di Andrea Zenga: i due presto diventeranno mamma e papà. La dolce attesa dell’attrice commuove tutti.

È un periodo davvero felice per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia da 4 anni, tra le più amate dello spettacolo: il duo ha ufficializzato la notizia più bella, confessando la dolce attesa. Presto, i due ex gieffini diventeranno genitori.

Lei 30 anni, lui 31, Rosalinda e Andrea si sono innamorati durante la loro partecipazione al "Grande Fratello" nel 2020: insieme da ormai 4 anni, il loro legame si è consolidato, spingendo alla creazione di una famiglia tutta loro. I due non hanno mai nascosto di desiderare di allargarsi, dando alla luce una femminuccia. Usciti dalla casa più spiata d'Italia, la Cannavò e Zenga sono andati subito a convivere a Milano, trovandosi benissimo e raccontando la loro quotidianità sui loro seguiti account social. Ora arriva la notizia più bella che ha gettato i fan nell'entusiasmo totale.

Rosalinda Cannavò, l’annuncio più bello: presto mamma al fianco di Zenga

Da alcuni giorni si è vociferato della dolce attesa di Rosalinda e Zenga, ma si è trattato solo di rumors di corridoi. Ora, la novità è stata confermata dai diretti interessati.

I Zengavò per dare la bella notizia hanno condiviso un video divertente sui social in cui sono ritratti a Milano, con alle spalle i palazzoni di Porta nuova, mentre tengono in mano un giornale modificato con la scritta: "Baby Zengavò coming soon". La coppia ha poi sottolineato di sapere della dolce attesa da inizio 2024, ma di aver tenuto la novità per loro: ora sono pronti a urlare al mondo come stiano intraprendendo il viaggio più bello della loro vita. Il post ha fatto il pieno di like e complimenti, emozionando tantissimo i fan della coppia, felicissimi per questo aggiornamento.

Rosalinda Cannavò, i dettagli della gravidanza

Attrice famosissima, Rosalinda Cannavò diventa mamma per la primissima volta. Il parto è previsto per il prossimo settembre 2024, coronando il suo sogno più grande al fianco di Zenga, l’amore della sua vita, conosciuto durante il GF 2020.

Quell’edizione è stata molto fortunata per l’attrice, fino a quel momento conosciuta come Adua Del Vesco, nome sotto al quale ha vestito i panni di attrice in innumerevoli fiction. Proprio durante la permanenza nel reality ha deciso di uscire allo scoperto, confessando il suo vero nome. Inoltre, la sua sfera sentimentale è cambiata per sempre: in passato legata a diverse fiamme, tra le quali Gabriel Gargo, l’attrice ha trovato la stabilità e la felicità con Zenga.