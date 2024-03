Rocco Siffredi ha davvero perso un figlio? Lo svela un episodio della serie “Supersex”

Rocco Siffredi ha davvero perso il suo primo figlio? Quanto c’è di vero nel racconto di “Supersex”, la serie televisiva incentrata sulla sua vita.

C’è chi ne ha osannato lo strabiliante risultato – in primis il diretto interessato stesso -, definendolo una produzione accurata e di gran qualità. E chi ritiene che, all’opposto, si sarebbe dovuto scavare più a fondo sul passato dell’attore. L’unica certezza, al giorno d’oggi, è che “Supersex” è attualmente al secondo posto tra le serie più viste di Netflix.

Segnale lampante che il privato di Rocco Siffredi, attore che ha sconvolto da cima a fondo il mondo del cinema a luci rosse, è in grado di esercitare una forte attrattiva sul pubblico. Sebbene i sette episodi, come più volte sottolineato dal classe 1964, non siano in tutto e per tutto corrispondenti alla realtà dei fatti.

Intendiamoci, il succo c’è (ed è anche predominante). Ciò nonostante, a livello di sceneggiatura, i curatori si sarebbero presi una serie di libertà rispetto al racconto originale. Di fatto, dunque, in certe circostanze è parecchio difficile distinguere la realtà dalla fantasia. Come nel caso del quinto episodio “L’isola”, tra i più complessi da sviscerare.

“L’isola”: chi era Tina, la prima donna che fece innamorare Rocco Siffredi

Una vita divisa tra l’ossessione per il lavoro e l’esigenza, fattasi pian piano largo nel suo cuore, di sperimentare un sentimento differente da quelli che la sua professione gli consentiva di provare. Il quinto episodio di “Supersex”, intitolato “L’isola”, racconta proprio il primo tentativo dell’attore di avvicinarsi ad una donna in maniera differente.

La diretta interessata è Tina – interpretata dall’attrice Linda Caridi -, donna che Siffredi incontra proprio sul set. Un amore, il loro, che viene dipinto come un sentimento viscerale ed appassionato. E che, ad un certo punto dell’episodio, si concretizza persino in una fuga romantica in un’isola deserta, dove l’attore e la compagna si lasciano cullare dal sogno di poter vivere per sempre in quel paradiso lontano dalla realtà.

Fino al punto in cui Tina annuncia a Rocco di aspettare un figlio. Una notizia che fa tornare i due – e con una certa prepotenza – con i piedi per terra, accentuando i dissapori già manifestatisi. Fino al punto in cui la donna non annuncia a Siffredi di aver perso il figlio che aspettavano. Una deriva, quest’ultima, che segnerà la fine definitiva del rapporto tra i due.

“Supersex”, Tina è esistita davvero? Cosa si sa rispetto al suo personaggio

Di fronte all’episodio in questione, la domanda che i telespettatori non hanno potuto far a meno di porsi è la seguente: il personaggio di Tina è frutto della pura fantasia degli sceneggiatori? Oppure le vicende tra lei e Siffredi – compresa la perdita del bambino – corrispondono alla realtà dei fatti?

Fino ad oggi, di fatto, l’attore di film a luci rosse non ha mai palato di un aborto affrontato assieme ad una compagna che fosse precedente all’attuale moglie. Un indizio, questo, che può far propendere per la versione secondo cui la storia con Tina, in realtà, sia frutto della mera fantasia degli autori. L’ultima parola, ciò nonostante, non è ancora stata detta.