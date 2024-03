Diletta Leotta, la conduttrice mostra sui social la cameretta della piccola Aria

Diletta Leotta ha condiviso sui social un momento dolcissimo: la conduttrice ha arredato la cameretta di Aria, la sua adorata figlia nata 7 mesi fa.

È un periodo davvero felice per Diletta Leotta. La conduttrice televisiva e radiofonica si sta sperimentando per la prima volta nel ruolo di mamma: lo scorso 16 agosto, proprio nel giorno del suo compleanno, la figlia Aria è nata, facendole vivere una gioia infinita.

E così la sua avventura da genitore ha preso il via, al fianco del portiere tedesco Loris Karius: la coppia, inoltre, è pronta a sposarsi. Lo sportivo ha chiesto la mano della presentatrice di DAZN la scorsa estate, anche se la notizia è stata diffusa solo pochi mesi fa. Ora Diletta, che è già tornata in forma dopo il parto, è nel pieno dei preparativi e non solo. Di recente, la conduttrice ha arredato la cameretta della figlia.

Diletta Leotta, la conduttrice trasforma la cameretta della figlia Aria

Lo scorso 16 agosto, la Leotta ha partorito la figlia Aria. Negli ultimi mesi si sta cimentando nei panni di super mamma, incastrando gli impegni lavorativi con la gestione della sua famiglia e lo sport: la conduttrice riesce anche ad allenarsi, sfoggiando una forma fisica pazzesca dopo neanche un anno da quando ha avuto la figlia.

A distanza di 7 mesi dal parto, ormai Diletta ha preso il ritmo, prendendosi cura della sua piccola e mostrando spesso alcuni attimi al suo fianco sui social. Tra i dolci momenti condivisi su Instagram, di recente ha mostrato ai fan la cameretta della bimba, che ha arredato con dei dettagli ricercati. Dal lettino con le luci colorate a teneri adesivi, la conduttrice ha reso la stanza di Aria una favola.

Diletta Leotta e le nozze con il portiere tedesco Loris Karius

Spuntano le prime indiscrezioni sul matrimonio tra Diletta e Loris. Per quanto riguarda il periodo, sembra che la coppia si pronta a dire il fatidico sì a giugno 2024 e pertanto è immersa nei preparativi.

La Leotta sta organizzando tutto al meglio, anche se manca un pilastro delle nozze: l’abito da sposa, che non ha ancora trovato. Malgrado i ritmi intensi, tra i preparativi della cerimonia, il lavoro e la piccola Aria da gestire, Diletta è felicissima e piena di energie: dopo tanti amori finiti, tra cui quello chiacchieratissimo con Can Yaman, la conduttrice ha coronato il grande sogno di crearsi una famiglia tutta sua. Due anni fa, l’incontro casuale con Loris ha cambiato per sempre la sua esistenza. I due si sono visti per la prima volta a Parigi e si sono innamorati perdutamente con un colpo di fulmine.